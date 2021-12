China - Xi plädiert in Telefonat mit Scholz für pragmatische Zusammenarbeit

Peking/Berlin (Reuters) - Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz und Chinas Präsident Xi Jinping haben miteinander telefoniert.

Xi plädierte laut einem Bericht des staatlichen chinesischen Senders CCTV in dem Gespräch am Dienstag dafür, dass beide Länder sich für eine pragmatische Zusammenarbeit einsetzen, von der sie gegenseitig profitierten. Regionale Probleme sollten im Dialog gelöst und eine "Kalter-Krieg-Mentalität" entschieden abgelehnt werden. Auch sollten Deutschland und China aktiv neue Felder der Zusammenarbeit erkunden, etwa im Bereich der Neuen Energien und der Digitalwirtschaft. Deutsche Firmen seien willkommen, die Möglichkeiten zu ergreifen, die sich aus der Öffnung Chinas ergäben. Umgekehrt äußerte Xi dem Bericht nach die Hoffnung, dass Deutschland eine faires Geschäftsumfeld für chinesische Unternehmen bieten werde, die in Deutschland investieren wollten.

Eine Sprecherin der Bundesregierung bestätigte, dass das Telefonat stattfand. Sie kündigte an, in Kürze Details mitzuteilen.