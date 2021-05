Chinas Außenhandel wächst weiter kräftig - Exporte übertreffen Erwartungen

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel ist im April weiter stark gewachsen. Die Exporte legten in US-Dollar berechnet um 32,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu und damit noch etwas stärker als im Vormonat, wie der chinesische Zoll am Freitag in Peking berichtete. Experten hatten eine leichte Abschwächung im Exportwachstum erwartet, die sich aber nicht einstellte.

Stark stiegen auch die Importe um 43,1 Prozent und damit ebenfalls etwas mehr als im März. Hier hatten Volkswirte mit einer Entwicklung in dieser Größenordnung gerechnet. Der Überschuss in der Handelsbilanz stieg auf knapp 43 Milliarden Dollar.

Die hohen Wachstumszahlen erklären sich zum Teil auch durch die niedrige Vergleichsbasis im Vorjahr, als die chinesische Wirtschaft wegen des Ausbruchs des Coronavirus stark eingebrochen war. Hinter dem starken Anstieg der Importe sahen Experten auch höhere Rohstoffpreise, die Erholung der heimischen Nachfrage und eine stärkere chinesische Währung./lw/DP/zb