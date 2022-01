Chinas Dienstleistungssektor legt im Dezember zu

Peking (Reuters) - Das Wachstum des chinesischen Dienstleistungssektors hat sich im Dezember angesichts der höheren Nachfrage und des nachlassenden Inflationsdrucks beschleunigt.

Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor stieg von 52,1 im November auf 53,1 im Dezember und blieb damit über der 50-Punkte-Marke, die auf monatlicher Basis Wachstum von Kontraktion trennt.

Analysten zufolge erholt sich der Dienstleistungssektor langsamer als das verarbeitende Gewerbe von der Pandemie, da er anfälliger für vereinzelte Virus-Ausbrüche ist, wobei Freizeit- und Tourismusunternehmen infolge von Beschränkungen und Lockdowns am stärksten betroffen sind. "Sowohl Angebot als auch Nachfrage haben sich verbessert. Da neue Produkte dazu beitrugen, die Stimmung auf dem Markt zu verbessern, legten sowohl die Geschäftstätigkeit als auch das gesamte Neugeschäft den vierten Monat in Folge zu. Die befragten Unternehmen zeigten sich jedoch besorgt über die Störungen, die durch das vereinzelte Auftreten von regionalen Covid-19-Infektionen verursacht wurden", schrieb Wang Zhe, leitender Ökonom bei der Caixin Insight Group, in einer Begleitnotiz zu den Daten.