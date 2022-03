Chinas Dienstleistungssektor und Industrie im März geschrumpft

Peking (Reuters) - Chinas Industrietätigkeit ist im März geschrumpft, da die Wirtschaft durch die strengen Coronavirus-Kontrollen erneut unter Druck geriet.

Wie das nationale Statistikamt (NBS) am Donnerstag mitteilte, fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im März auf 49,5 von 50,2 im Februar. Der Wert liegt damit unter der Marke von 50 Punkten, die auf monatlicher Basis Schrumpfung von Wachstum trennt. Analysten hatten zuvor erwartet, dass der PMI nur auf 49,9 sinken würde. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 einen Aufschwung erlebt. Allerdings besteht nun die Gefahr einer drastischen Verlangsamung, da die Behörden im Rahmen ihrer Null-Corona-Politik die Produktion und Mobilität in vielen Städten wie dem Finanzzentrum Shanghai und dem Technologiezentrum Shenzhen einschränken.

Auch das Wachstum im Dienstleistungssektor geriet im März ins Stocken. Der offizielle PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe sank auf 48,4 von 51,6 im Februar. Chinas offizieller zusammengesetzter PMI, der das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor zusammenfasst, lag im März bei 48,8, verglichen mit 51,2 im Februar. Um die Auswirkungen der Pandemie abzufedern, haben die Behörden Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft vorgestellt, darunter Mietbefreiungen für einige kleine Unternehmen des Dienstleistungssektors.