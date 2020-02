Chinas Firmen bauen wegen Folgen von Coronavirus Stellen ab

Shanghai (Reuters) - Die Ausbreitung des Coronavirus schürt in China die Sorge vor einem spürbaren Arbeitsplatzabbau.

Das Medienunternehmen Xinchao Media will 500 Jobs und damit jede zehnte Stelle streichen, um wegen des Virus das eigene "Überleben zu sichern", wie der Konzern auf seinem Account beim Messengerdienst WeChat mitteilte. "Um die Epidemie zu überwinden, muss man auf die Bremse treten, den Cash-Flow blockieren, die Kosten senken", wurde Firmenchef Zhang Jixue zitiert. Viele Firmen spüren seit Ende Januar Gegenwind - etwa durch verlängerte Werksferien, sinkende Nachfrage oder weniger Konsum. "Es ist möglich, dass das Coronavirus im ersten Quartal zum Abbau von zwei bis drei Millionen Arbeitsplätzen führen könnte", sagte Nie Wen, Analyst beim Finanzdienstleister Hwabao Trust.

Der Experte erwartet zwar, dass die Stellenverluste vorübergehend seien dürften. Die öffentliche Hand sollte aber vor allem kleinere Betriebe unterstützen, da viele von ihnen hoch verschuldet seien und wegen Problemen mit dem Geld-Fluss (Cash-Flow) die Krise nicht überleben könnten, warnte Nie.

In der Volksrepublik sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden inzwischen 1017 Menschen an dem Virus gestorben. Die Zahl der festgestellten Infektionen stieg auf rund 42.700. In Peking waren nach Behördenangaben Mitte vergangener Woche nur 11.500 Restaurants oder 13 Prozent geöffnet. Die Restaurant-Kette Xibei, die über 360 Filialen betreibt, sorgt sich um die Gehälter seiner etwa 20.000 Beschäftigten. Wenn sich der Virus weiter ausbreite, werde man "nicht viel länger durchhalten können", erklärte die Firma.