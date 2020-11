Chinas Industrieproduktion wächst schneller als erwartet

Peking (Reuters) - Nach dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie erholt sich Chinas Industrieproduktion schneller als erwartet.

Die Industrieproduktion stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent, wie Daten des Nationalen Statistikamtes am Montag zeigten. Von Reuters befragte Analysten hatten einen Anstieg von 6,5 Prozent erwartet. Nachdem die Pandemie in diesem Jahr die größte Volkswirtschaft der Welt gelähmt hatte, vollzog der Industriesektor gestützt durch robuste Exporte eine Trendwende. Nachdem nun das Coronavirus in China weitgehend unter Kontrolle ist, kurbeln die Verbraucher die Wirtschaftstätigkeit weiter an. Chinas wirtschaftliche Erholung scheint sich im vierten Quartal zu beschleunigen: ein starkes Kreditwachstum und Konjunkturmaßnahmen dürften bis 2021 für starken Rückenwind sorgen.