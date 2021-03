Chinas Notenbank - Digitaler Yuan könnte mobile Bezahldienste unterstützen

London (Reuters) - Digitales Zentralbankgeld könnte aus Sicht der chinesischen Notenbank eine wichtige Unterstützerrolle beim Bezahlen mit dem Smartphone einnehmen.

Dafür müssten die Währungshüter ihre Arbeiten verstärken und Dienste in digitalem Zentralbankgeld für den Zahlungsverkehr anbieten, sagte Mu Changchu, Direktor des Instituts für Digitalwährungen der chinesischen Notenbank, am Donnerstag auf einer Veranstaltung der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Beim Zahlen mit dem Smartphone ist China weiter vorangeschritten als viele andere Länder. Inzwischen ist aus dem Alltagsleben vieler Chinesen das mobile Zahlen mittels digitaler Dienste wie WeChat Pay oder Alipay kaum noch wegzudenken.

Solche Bezahldienst-Anbieter seien mittlerweile ein wichtiger Teil der Finanzinfrastruktur, sagte Mu. Eine digitale Version der Landesversion Yuan würde diese Bezahlmethoden ergänzen, nicht ersetzen. Dinge wie elektronische Geldbörsen (e-wallets) würden dadurch nicht verschwinden. Die Einführung von digitalem Zentralbankgeld werde sich an den Märkten orientieren.

Rund um den Globus arbeiten Notenbanken momentan an digitalen Versionen ihrer Landeswährung. Denn damit könnten möglicherweise die Kosten im heimischen und grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr deutlich gesenkt werden. Hinzu kommt, dass Internet-Giganten wie Facebook planen, eigenes Digitalgeld einzuführen. Das hat Regierungen, Notenbanken und Aufseher weltweit aufgerüttelt. Die Volksrepublik gilt unter den großen Ländern als Vorreiter in der Entwicklung digitaler Zentralbankwährungen. In mehreren Metropolen wie Shengzhen, Chengdu und Hangzhou wurden bereits großangelegte Probeläufe mit einer Digitalversion der Landeswährung gestartet.