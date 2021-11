Chinas Präsident fordert freien Handel mit Imfpstoffen

Shanghai (Reuters) - Der chinesische Präsident Xi Jinping fordert einen reibungslosen globalen Handel mit Impfstoffen und anderen medizinischen Hilfsgütern.

Unilateralismus und Protektionismus hätten weltweit zugenommen, sagte Xi am Donnertag in einer Fernsehansprache. Die Globalisierung sei mit Gegenwind konfrontiert. Seit dem Corona-Ausbruch habe China etwa 350 Milliarden Masken, mehr als vier Milliarden Schutzkleidung, gut sechs Milliarden Testkits und mehr als 1,6 Milliarden Impfstoffdosen exportiert. Auch habe sein Land die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Epidemie aktiv gefördert und unterstütze Ausnahmen für geistige Eigentumsrechte an Impfstoffen für Entwicklungsländer, wie Xi sagte.

China unterstütze die gerechte Verteilung und den ungehinderten Handel mit wichtigen medizinischen Hilfsgütern wie Impfstoffen. Xi sagte zugleich zu, dass China seine Importe ausweiten werde. Die Volksrepublik werde die Telekommunikations- und Gesundheitsbranche öffnen.