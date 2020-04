Chinas Zentralbank senkt Leitzinsen - Weitere Maßnahmen geplant

Peking (Reuters) - Die chinesische Zentralbank legt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nach.

Sie senkte am Montag den Leitzins für Kredite mit einjähriger Laufzeit von 4,05 auf 3,85 Prozent, den mit fünfjähriger Laufzeit von 4,75 auf 4,65 Prozent. Das war bereits die zweite Senkung in diesem Jahr. Damit sollen die Kreditkosten für die Unternehmen gesenkt und so die Konjunktur angeregt werden. Wegen der Corona-Krise ist die chinesische Wirtschaft zu Jahresbeginn eingebrochen: Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte von Januar bis März um 6,8 Prozent zum Vorjahresmonat und damit erstmals überhaupt seit Einführung der Quartalsstatistik 1992.

Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission sieht noch viel Spielraum, um die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter zu stimulieren. Zu den möglichen Maßnahmen gehörten die Erhöhung des Haushaltsdefizits, die Ausgabe spezieller Anleihen, Mehrausgaben für Schlüsselprojekte und weitere Zinssenkungen, sagte der Kommissionsbeamte Yan Pengcheng in Peking. "Der Schwerpunkt liegt auf einer proaktiveren Finanzpolitik und einer flexibleren und angemesseneren Geldpolitik, um die Auswirkungen der Epidemie abzufedern und zu verhindern, dass kurzfristige Schocks zu einem Trend werden", sagte Yan.