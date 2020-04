Chinas Zentralbank senkt wichtigen Zins auf Rekordtief

Shanghai (Reuters) - Die chinesische Zentralbank senkt im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise einen wichtigen Leitzins auf ein Rekordtief.

Banken können sich künftig bei ihr Geld für ein Jahr zu einem Zinssatz von 2,95 Prozent leihen, teilte sie am Mittwoch in Peking mit. Das ist der niedrigste Wert seit Einführung dieser Kreditlinie 2014. Bislang lag das Niveau bei 3,15 Prozent. Damit sollen am Ende die Unternehmen billiger an Kredite gelangen. Da Geschäftsbanken zudem weniger Rücklagen bei der Zentralbank halten müssen, werden insgesamt etwa 43 Milliarden Dollar in das Finanzsystem gepumpt.

Experten gehen davon aus, dass die Zentralbank am 20. April auch ihren Leitzins senken wird. Grund dafür ist die schwere Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie. So dürfte das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 6,5 Prozent gefallen und damit zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten gesunken sein. Für 2020 insgesamt rechnen von Reuters befragte Ökonomen nur mit einem Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent - das wäre das kleinste Plus seit 1976.