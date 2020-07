Chinesische Medien - Schließung des Houstoner Konsulats ist Wahlkampfmanöver von Trump

Shanghai (Reuters) - Die Spannungen zwischen den Regierungen in Washington und Peking verschärfen sich weiter.

Die Aufforderung der USA an China, das Konsulat der Volksrepublik im texanischen Houston zu schließen, bezeichnen chinesische Staatsmedien als reines Wahlkampfmanöver des US-Präsidenten Donald Trump. Es sei ein Versuch, die Regierung in Peking vor den Präsidentschaftswahlen im November für amerikanische Misserfolge verantwortlich zu machen, berichtete die offizielle englischsprachige Zeitung "China Daily" am Donnerstag. "Der Schritt zeigt, dass der US-Präsident, der in den Umfragen hinter seinem Herausforderer liegt, alles daran setzt, China als Agenten des Teufels darzustellen", schrieb das Blatt. Der Schachzug Trumps zeige, dass er China auf der Weltbühne als "böse" darstellen wolle, um die Volksrepublik zu einem "Gesetzlosen für die internationale Gemeinschaft zu machen".

China hatte sich zuvor empört über die Anweisung gezeigt, die diplomatische Vertretung binnen 72 Stunden zu schließen. Es hätte sich um eine Maßnahme zum Schutz geistigen Eigentums und privater Informationen gehandelt, teilte eine Sprecherin des US-Außenministeriums mit. Das chinesische Konsulat in Washington wies die Vorwürfe zurück und rief auf Twitter dazu auf, "auf die Bremse zu treten und in die richtige Richtung zurückzukehren." Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus merkte Trump an, dass auf dem Gelände des Houstoner Konsulats nach der Anordnung der Schließung ein Feuer entdeckt wurde. "Ich denke, sie haben Dokumente und Papiere verbrannt", sagte er.