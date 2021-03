Chinesische Tech-Giganten verlieren Milliarden – Anleger haben Sorge vor neuem US-Gesetz, welches die Aktien vom US-Handel ausschließen könnte

Auf politischer Ebene gibt es momentan wieder einige Unruhe-Pole für die Finanzmärkte. Zuletzt sind Titel wie beispielsweise der Sportartikelhersteller Adidas unter Druck geraten, da die EU-Sanktionen gegen China Sorge unter den Anlegern verbreiten, dass bald entsprechende Gegenmaßnahmen von der Regierung in Peking eingeleitet werden.

Noch mehr im Fadenkreuz sind nun asiatische Tech-Werte, da die chinesische Regierung nun schon seit einiger Zeit schärfer gegen diese vorgeht. So steht Tencent unter Druck, die Fintech-Sparte umzubauen, damit das Geschäft in China besser reguliert werden kann. Der groß erwartete Börsengang von Alipay wurde ebenfalls im vergangenen Jahr von den Behörden in Peking blockiert.

Neues Gesetz könnte chinesische Tech-Giganten von US-Börsen ausschließen

Jetzt kommen noch mehr Sorgen aus anderer Richtung. Am Mittwoch hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC ein Gesetz verabschiedet, das droht, Unternehmen von den US-Börsen zu entfernen, sofern sie nicht den amerikanischen Prüfungsstandards entsprechen. Dieses Gesetz wurde bereits von der Trump-Regierung im Zuge des ausufernden Handelsstreits mit China in die Wege geleitet.

Das neue Gesetz sieht vor, ausländische Unternehmen nun sehr genau darauf zu prüfen, ob sie nicht im Besitz einer staatlichen Stelle in einer ausländischen Gerichtsbarkeit sind oder von dieser kontrolliert werden. Unternehmen müssen auch alle Vorstandsmitglieder benennen, die Beamte der Kommunistischen Partei Chinas sind, teilte die SEC in einer Erklärung vom Mittwoch mit.

Laut einer Berechnung des US-Finanznachrichtendienstes CNBC haben die chinesischen Tech-Schwergewichte, die alle zweifach notiert sind, bereits stark unter dieser neuen Maßnahme gelitten, da Anleger die Probleme bereits in den Kurs mit aufnehmen.

So hat Alibaba seit der Ankündigung des US-Gesetzes an der Hongkonger Börse 39 Milliarden Dollar an Wert einbüßen müssen. Baidu blickt Verlusten von 13,7 Milliarden Dollar gegenüber, JD.com knapp 4 Milliarden Dollar und bei Netease sind es 3,5 Milliarden Dollar.

Das neue Gesetz könnte dazu führen, dass chinesische Unternehmen komplett vom US-Handel ausgeschlossen werden und würde zu einer stärkeren Teilung des globalen Finanzhandels führen. Die USA haben Hongkong als Handelsplatz nach den anhaltenden negativen Ereignissen auf der Halbinsel bereits vor ein paar Monaten neu eingestuft und werten die Stadt nicht mehr als Finanzzentrum mit größtmöglichen Freiheitsbestimmungen. Die neue Gesetzgebung verstärkt die Teilung zwischen den westlichen und asiatischen Handelssystemen weiter.

