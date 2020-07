Chinesischer Staatssender überträgt live von US-Konsulat

CHENGDU (dpa-AFX) - China hat nach der Aufforderung an die USA, ihr Konsulat in Chengdu zu schließen, eine Live-Übertragung aus der Stadt im Südwesten der Volksrepublik gestartet. Der Staatssender CCTV brachte über Stunden hinweg Bilder von Standkameras vor Ort. Die mit Instrumentalmusik unterlegten Aufnahmen zeigten die diplomatische Vertretung, die dort bereits seit 1993 existiert. Auf dem Kurznachrichtendienst Weibo gefiel der Beitrag mehr als 3,1 Millionen Mal. Kommentiert wurde er rund 338 000 Mal.

Die USA hatten am Dienstag die Schließung des chinesischen Konsulats in Houston verfügt und damit die Spannungen zwischen beiden Ländern verschärft. Das Konsulat im Bundesstaat Texas soll an diesem Freitag seine Arbeit einstellen. Daraufhin reagierte Peking mit der Schließung des Konsulats in Chengdu. Nach einem Bericht der staatlichen Zeitung "Global Times" bekamen die USA dafür 72 Stunden Zeit./vtc/DP/eas