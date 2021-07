Chip-Boom beschert Auftragsfertiger TSMC Rekordumsatz

Taipeh (Reuters) - Der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC trumpft angesichts der weltweit hohen Nachfrage nach Halbleitern in der Corona-Krise mit einem Rekordumsatz auf.

Die Erlöse kletterten im zweiten Quartal um 28 Prozent auf bisher nie erreichte fast 13,3 Milliarden Dollar, wie der Apple-Zulieferer aus Taiwan am Donnerstag mitteilte. Auch für das laufende Quartal rechnet TSMC mit einem Plus von mindestens 20 Prozent. Chip-Engpässe haben zuletzt Autohersteller, aber auch Produzenten von Laptops und Smartphones dazu gezwungen, die Herstellung anzupassen. TSMC sagte gegenüber Analysten, die Lieferschwierigkeiten könnten noch bis in das kommende Jahr anhalten.

Der Gewinn legte von April bis Juni um elf Prozent auf 4,8 Milliarden Dollar zu. In den nächsten drei Jahren will TSMC rund 100 Milliarden Dollar in die Expansion stecken. Inzwischen ist TSMC mit einem Marktwert von 567 Milliarden Dollar die Nummer elf der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt und mehr als doppelt so viel wert wie der US-Konkurrent Intel. Nächsten Donnerstag gibt Intel Einblick in das abgelaufene Quartal.