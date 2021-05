Chip-Knappheit und steigende Preise machen Siemens Sorgen

München (Reuters) - Siemens warnt vor den Folgen der knappen Ressourcen bei Chips und anderen elektronischen Bauteilen sowie steigenden Preisen für Rohstoffe.

"Derzeit sehen wir unter anderem eine angespannte Situation bei Stahl, Kunststoffen und Frachtkapazitäten", sagte Vorstandschef Roland Busch am Freitag in einer Telefonkonferenz laut Redetext. "Daher können sich in den kommenden Monaten in einzelnen Fällen Einschränkungen in der Produktion und verlängerte Lieferzeiten ergeben." Siemens arbeite aber hart daran, die Risiken einzudämmen. Finanzvorstand Ralf Thomas erklärte, der Technologiekonzern habe die Folgen steigender Rohstoffpreise in den - zum zweiten Mal angehobenen - Prognosen bereits berücksichtigt.