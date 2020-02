Christoph Zwermann: Erst neue Hochs, dann Korrekturen

Der Euro ist so schwach wie seit fast drei Jahren nicht. Geht die Rechnung schwacher Euro = starker DAX auf? Indessen sind Wasserstoff-Aktien gesucht. Aber wie sieht es da inzwischen mit den Bewertungen aus?! Fragen von Antje Erhard an Christoph Zwermann von Zwermann Financial

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008