CHRONO24 ERHÄLT 100 MILLIONEN EURO IN SERIE-C-FINANZIERUNGSRUNDE, ANGEFÜHRT VON GENERAL ATLANTIC MIT BETEILIGUNG VON AGLAÉ VENTURES

Chrono24 festigt seine Stellung als ein weltweit führender Online-Marktplatz für neue und gebrauchte Luxusuhren

Chrono24, ein weltweit führender Online-Marktplatz für neue und gebrauchte Luxusuhren, hat heute bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen in der Serie-C-Finanzierungsrunde mehr als 100 Millionen Euro (118+ Millionen US-Dollar) gesichert hat. Die Runde wurde angeführt von General Atlantic, einem weltweit führenden Wachstumskapitalinvestor, mit Beteiligung von Aglaé Ventures, dem Technologiezweig der Investmentgesellschaft der Familie Arnault. Auch die bestehenden Investoren Insight Partners und Sprints Capital beteiligten sich an der Runde. Zusammen mit dieser jüngsten Minderheitswachstumsfinanzierung hat Chrono24 bisher insgesamt über 200 Millionen Euro (ca. 236 Millionen US-Dollar) an Mitteln eingeworben.

Chrono24 will das frisch eingesammelte Kapital nutzen, um seinen Wachstumskurs zu beschleunigen und international weiter zu expandieren, seine Präsenz auf bestehenden Märkten auszubauen und sein globales Team mit zusätzlichen Toptalenten zu verstärken. Das Unternehmen ist bereits in über 100 Ländern Marktführer. Geplant ist, das Nutzererlebnis des Online-Marktplatzes weiter zu verbessern, um von dem florierenden Markt für gebrauchte Luxusuhren noch stärker zu profitieren und eine neue Generation von Sammlern optimal zu bedienen.

Chrono24 wurde 2003 gegründet und war Vorreiter bei der Digitalisierung der traditionell analogen Luxusuhrenbranche: Es war eines der ersten größeren Unternehmen, das Uhrenhändler und Sammler auf der ganzen Welt durch seinen Online-Marktplatz zusammenbrachte. Heute zählt die Plattform durchschnittlich 500.000 Einzelbesucher pro Tag. Mit mehr als 3.000 Händlern und 30.000 privaten Verkäufern in über 100 Ländern weltweit führt Chrono24 ungefähr eine halbe Million Luxusuhren, die zu jedem Zeitpunkt zum Verkauf stehen.

Jörn Nikolay, Managing Director und verantwortlich für das Deutschland-Geschäft von General Atlantic, sagt:„Seit der Gründung im Jahr 2003 hat sich Chrono24 aus Karlsruhe heraus zu einem globalen Pionier bei der Schaffung eines grenzüberschreitenden Online-Marktplatzes für Luxusuhren entwickelt, dessen innovatives Modell auf Transparenz und Nachhaltigkeit basiert. Wir freuen uns, Chrono24 mit unserem Kapital und unserer Expertise bei seiner weiteren globalen Expansion zu unterstützen.“

Tim Stracke, Co-CEO von Chrono24, ergänzt: „Wieder einmal ist es Chrono24 gelungen, erstklassige Wachstumsinvestoren wie General Atlantic und Aglaé Ventures als Partner zu gewinnen. Wir haben das Konzept eines Online-Marktplatzes für Luxusuhren initiiert und eine Plattform aufgebaut, die ein sich veränderndes Verbraucherverhalten unterstützt und fördert. Chrono24 liefert einer Branche, die sich traditionell immer vor Disruption gescheut hat, den Nachweis, dass ein solches Konzept bestens funktioniert. Wir freuen uns sehr, dass General Atlantic und Aglaé Ventures das riesige Marktpotenzial der Digitalisierung des Luxuseinzelhandels und auch unsere Rolle innerhalb dieser Branche erkennen.“

Chrono24 wird weiterhin von seinem Gründer und Co-CEO Tim Stracke, dem Co-CEO (und früheren CEO von TeamViewer) Holger Felgner und dem CFO Stephan Kniewasser geleitet. Neben der neuen Investorengruppe hat auch eine Mehrheit der bestehenden Anteilseigner, darunter Felgner und Kniewasser, mitinvestiert. Diese neue Finanzierungsrunde folgt auf die Serie B von Chrono24 im Jahr 2019, bei der 43 Millionen Euro unter anderem von Sprints Capital, Gianni Serazzi, einem ehemaligen Direktor von Richemont, und Alberto Grignolo, dem Gründer von YOOX-NET-A-PORTER, zusammenkamen. Zuvor waren bei der Runde A im Jahr 2015 in mehreren Schritten über 37 Millionen Euro unter anderem von Insight Partners generiert worden.

Über die Chrono24 GmbH

„Chrono24 – The World's Watch Market“ ist seit 2003 ein weltweit führender Online-Marktplatz für Luxusuhren. Mit ca. 500.000 Uhren von mehr als 3.000 Händlern aus über 100 Ländern und über 30.000 Privatverkäufern erreicht das Portal mehr als neun Millionen Einzelbesucher pro Monat. 2020 erzielte Chrono24 ein Wachstum beim Transaktionsvolumen von über 30 % mit monatlichen Kaufanfragen im sechsstelligen Bereich. Mit einem großen kombinierten weltweiten Angebot an neuen, gebrauchten und Vintage-Uhren bietet Chrono24 ein umfassendes Serviceportfolio, das es Käufern und Verkäufern ermöglicht, ihre Transaktionen in einer vertrauenswürdigen Umgebung abzuwickeln. Das weltweite Support-Team bietet Unterstützung per E-Mail oder Telefon in 15 verschiedenen Sprachen. Chrono24 wurde 2003 gegründet und beschäftigt fast 400 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Karlsruhe, Berlin, New York und Hongkong. www.chrono24.com

General Atlantic

General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der Kapital und strategische Unterstützung für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung stellt. Gegründet 1980, verbindet das Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont und ein tiefes Verständnis für Wachstumstreiber mit herausragenden Management-Teams, um weltweit außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. Zum Team von General Atlantic gehören mehr als 175 Investment Professionals in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, Jakarta, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai und Singapur. www.generalatlantic.com

Über Aglaé Ventures

Aglaé Ventures ist eine internationale Investmentgesellschaft mit Sitz in Paris, New York und Los Angeles. Sie wird unterstützt von Agache, der Holdinggesellschaft der Familie Arnault und Mehrheitsaktionär von LVMH, dem Weltmarktführer im Bereich Luxusgüter. Seit fast 30 Jahren unterstützt Agache schnell wachsende innovative Unternehmen in allen Phasen ihrer Entwicklung, darunter in den vergangenen Monaten Automattic, BackMarket, Mano Mano und Noom. https://aglaeventures.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210811005248/de/

Ansprechpartner Medien

Chrono24

Tanja Mayer

tanja@chrono24.com

Chrono24 (USA)

Caitlin Shockley, The Creative

caitlin@thecreativenyc.com oder +1 (646) 584-2707

General Atlantic

Susanne Jahrreiss und Ralf Geissler

+49 171 8391901 (Susanne Jahrreiss)

+49 170 9043050 (Ralf Geissler)

mail@perfect-game.de