Cincinnati Financial zahlt konstante Dividende aus

Der US-Versicherungskonzern Cincinnati Financial Corporation (ISIN: US1720621010, NYSE: CINF) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 60 US-Cents ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Juli 2020 (Record day: 17. Juni 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit unverändert 2,40 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 60,145 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 3,99 Prozent (Stand: 4. Mai 2020). Der Konzern aus Fairfield in den USA hat im Jahr 2019 das 59. Jahr in Folge seine Dividende erhöht. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Verlust bei 1,23 Mrd. US-Dollar (nach einem Gewinn von 695 Mio. US-Dollar im Vorjahr), wie am 27. April wurde. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 42,80 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 9,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Mai 2020) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de