Cineplex schüttet monatliche Dividende aus

Die kanadische Cineplex Inc. (ISIN: CA1724541000, TSE: CGX) wird für den Monat Dezember 2019 eine Dividende in Höhe von 0,15 kanadischen Dollar (CAD) ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 31. Januar 2020 (Record date: 31. Dezember 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,80 CAD an die Investoren ausgeschüttet. Beim aktuellen Kursniveau von 33,93 CAD (Stand: 17. Dezember 2019) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 5,31 Prozent.

Cineplex ist der größte Kinobetreiber in Kanada. Das Unternehmen betreibt derzeit rund 161 Kinosäle mit knapp 1.600 Leinwänden. Jährlich kommen nach Firmenangaben über 70 Mio. Gäste in die Kinos von Cineplex. Der Firmensitz liegt in Toronto, Kanada. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 418,4 Mio. CAD (Vorjahr: 386,4 Mio. CAD), wie am 14. November berichtet wurde.

Die derzeitige Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,15 Mrd. CAD. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 33,37 Prozent im Plus (Stand: 17. Dezember 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de