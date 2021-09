CINTAS - Bullen probieren sich

Am 16. Juli 2021 hatte ich am Vormittag in meiner GodmodePlus - Analyse CINTAS - Kaufchance nach Zahlen? auf eine Kaufchance in der Cintas-Aktie hingewiesen. Dabei hatte ich Ziel bei 410 USD und möglicherweise 460 USD ausgegeben. Wie ist der aktuelle Stand, kann die Aktie die Ziele noch erreichen?

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und markierte am 16. November 2020 ein Rekordhoch bei 369,20 USD. Dieses Hoch durchbrach der Wert am 22. Juni, was zu einer ersten Rally auf 392,25 USD. Die anschließenden Abgaben führten die Aktie auf das alte Allzeithoch zurück.

Von dort aus kletterte der Aktienkurs auf 396,38 USD und schwenkte danach in einer Konsolidierung ein. Aus dieser bricht der Wert gerade aus. Gestern notierte er im Hoch bereits bei 399,17 USD. Die letzten drei Tagesschlusskurse liegen oberhalb des Abwärtstrend ab 29. Juli. Aber großartige Aufwärtsdynamik ist bisher nicht aufgekommen.

Rally hat noch Potenzial

Das Chartbild der Cintas-Aktie ist weiterhin bullisch. Die Ziele bei 410,00 und 460,00 USD gelten weiterhin. Der aktuelle Ausbruch könnte eine weiteren Schub hin zu diesen Zielen auslösen.

Ein Rückfall unter das letzte Konsolidierungstief bei 382,91 USD wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Dadurch könnte es zu einem nochmaligen Test das alten Allzeithochs bei 392,25 USD kommen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)