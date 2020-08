CISCO - Aktie erreicht erstes Kursziel

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 41,870 $ (NASDAQ)

So sah der Prognosechart der jüngsten Betrachtung vom 30.07. ("CISCO - Vorsicht, Rutschgefahr") aus:

Das Fazit der Betrachtung lautete: "Dieser Rücksetzer vom Juni wurde in den vergangenen Wochen innerhalb einer bärisch zu interpretierenden Flaggenformation konsolidiert. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Rücksetzer in der Regel gen Süden hin aufgelöst. Dementsprechend ist hier in den kommenden Tagen mit einem größeren Rücksetzer in den Bereich 42 bis 43 USD zu rechnen, potenziell deutlich tiefer."

Kursziel erreicht

Die genannte Kurszielzone auf der Unterseite wurde mit dem jüngsten Rücksetzer abgearbeitet. Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Im Bereich um 40,50 USD befindet sich die nächste signifikante Horizontalunterstützung auf der Unterseite. Diese Zone könnte im Rahmen der aktuell laufenden Verkaufswelle noch relativ zügig erreicht werden. Spätestens dort wäre dann aber zunächst wieder mit technisch bedingtem Kaufinteresse zu rechnen.

Prozyklische Long-Signale entstehen hier erst wieder oberhalb von 48,00 USD. Ein Anstieg zurück über den Bereich 45,50 bis 45,70 USD (EMA50 + EMA200 in diesem Bereich) wäre allerdings ein erstes klares Warnsignal für die Bären. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands bei den Aktien des Netzwerkausrüsters allerdings vorerst weiter südwärts.

Das Chance-Risiko-Verhältnis für einen Neueinstieg auf der Short Seite ist hier aber weitaus weniger attraktiv als noch im Juli. Bestehende Shortpositionen können jedoch weiter gehalten werden, für Longpositionen besteht vorerst weiterhin kein Anlass aus charttechnischer Sicht.

Cisco Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)