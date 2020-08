CISCO - Gute Zahlen, aber Ausblick gesenkt

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 48,100 $ (NASDAQ)

Cisco Systems übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,80 USD die Analystenschätzungen von 0,74 USD. Der Umsatz liegt mit 12,2 Mrd. USD über den Erwartungen von 12,08 Mrd. USD.

Cisco mit Downside-Guidance für das zweite Quartal. Sieht ein EPS von 0,69-0,71 USD (Konsens 0,76 USD) und einen Umsatzrückgang um 9-11 %.

Quelle: Guidants News

Im Juli 2019 notierte die Cisco-Aktie im Hoch bei 58,26 USD. Anschließend geriet der Wert unter Druck. Von September 2019 bis Februar 2020 gab es allerdings einen Bodenbildungsversuch. Dieser wurde mit dem Coronacrash abgebrochen, die Abwärtsbewegung beschleunigte sich sogar noch einmal. Der Aktienkurs sackte auf 32,40 USD ab.

Seit Mitte März 2020 erholt sich der Wert wieder. Dabei gelang sogar der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juli 2019. Am 05. Juni notierte die Aktie im Hoch bei 48,29 USD. Anschließend pendelte sie um den Abwärtstrend seit Juli 2019. Am Dienstag scheiterte sie am Widerstand bei 48,29 USD. Dieser kleine Abpraller wurde gestern zwar zunächst gekauft. Aber die nachbörslichen Kurse deuten auf einen weiteren Abpraller hin.

Zwischen 46,00 USD und 45,55 USD liegt ein kurzfristig wichtige Unterstützungszone.

Und jetzt?

Sollte die Cisco-Aktie die Zone zwischen 46,00 USD und 45,55 USD halten können, dann bestünde die Chance auf einen Anstieg bis 48,29 und 50,30 USD. Bei einem Ausbruch darüber wäre sogar Platz für eine weitere Rally in Richtung 58,26 USD. Allerdings ist das bullische Szenario aktuell nicht das wahrscheinlichere. Denn die Unterstützungszone ist stark gefährdet. Sollte es zum Bruch dieser Zone kommen, wären kurzfristig Abgaben bis 43,40 USD und später sogar bis 40,19 USD möglich.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)