Cisco Systems – Aufbruchsstimmung

Cisco Systems kratzen in dieser Woche an den aktuellen Jahreshochs und könnten schon bald mit einem Ausbruchsversuch darüber beginnen. Ein solches Unterfangen könnte aus charttechnischer Sicht eine mittelfristige Anstiegschance freisetzen Wertpapiere des US-Netzwerkausrüsterskratzen in dieser Woche an den aktuellen Jahreshochs und könnten schon bald mit einem Ausbruchsversuch darüber beginnen. Ein solches Unterfangen könnte aus charttechnischer Sicht eine mittelfristige Anstiegschance freisetzen

Die letzten markanten Hochs markierte Cisco Systems Mitte 2019 bei 58,26 US-Dollar und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Kurs nahezu auf 32,40 US-Dollar Mitte März 2020 halbiert. Seitdem allerdings hat sich die Aktie wieder sichtlich fangen können, zum Jahreswechsel gelang es schließlich, den seit 2019 bestehenden Abwärtstrend zu überwinden und in den Bereich der Hochs aus 2019 zuzulegen. Ein erster Anstiegsversuch im Sommer dieses Jahres scheiterte, kurzfristig müssen Abschläge in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts verkraftet werden. Allerdings ließen Käufer nicht locker und trieben die Notierungen erneut an die aktuellen Jahreshochs um 60,00 US-Dollar voran, ein Ausbruch darüber könnte entsprechend mittelfristige Signalwirkung entfalten.

Starker Mittwochshandel

Ein Tag macht noch keinen Sommer, erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens über der Kursmarke von 60,30 US-Dollar dürfte das favorisierte mittelfristige Kaufsignal mit vorläufigen Zielen um 64,06 und darüber sogar 67,49 US-Dollar zustande kommen. Entsprechend würde sich für ein derartiges Szenario ein Long-Investment über die weiter unten vorgestellten Scheine anbieten. Kurzfristig könnte es aber zu einem temporären Abpraller zurück auf den EMA 50 bei 56,52 US-Dollar kommen, darunter müsste der 200-Tage-Durchschnitt bei 53,86 US-Dollar erneut als Unterstützung aushelfen. Tagesschlusskurse unterhalb dieser Unterstützung würden unweigerlich zu Abschlägen auf 50,00 US-Dollar führen.

Widerstände: 60,27; 60,77; 61,66; 62,17; 64,06; 65,01 US-Dollar

Unterstützungen: 59,34; 58,26; 57,56; 56,93; 56,52; 55,54 US-Dollar

Cisco Systems in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2020 – 15.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US17275R1023

Cisco Systems in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.12.2016 – 15.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US17275R1023

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf Cisco Systems für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Delta Letzter Bewertungstag Cisco Systems HB00NN 1,10 50,00 0,77 14.12.2022 Cisco Systems HB07AF 0,56 60,00 0,55 14.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.12.2021; 11:35 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf Cisco Systems für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Delta Letzter Bewertungstag Cisco Systems HR9VHA 0,82 64,00 -0,53 14.12.2022 Cisco Systems HR8UEC 0,43 55,00 0,33 14.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.12.2020; 11:37 Uhr

Weitere Produkte auf Cisco Systems und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Cisco Systems – Aufbruchsstimmung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).