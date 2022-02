Cisco Systems: Höchster Auftragseingang bei Großkunden seit 12 Jahren

Werbung

Netzwerkausrüster wie Cisco Systems zählen zu den Bullen im Technologiesektor. Sie profitieren davon, dass Unternehmen immer mehr in ihre Unternehmensnetzwerke investieren. Überdies werden die Rechenzentren der Hyperscaler modernisiert. Hyperscaler sind Anbieter von IT-Ressourcen auf Basis des Cloud Computings, dessen Ressourcen sich horizontal in hohem Maß skalieren lassen.

Cisco Systems profitiert von der Modernisierung der Netzwerke Das mit 242 Mrd. USD kapitalisierte US-Unternehmen Cisco Systems gilt als einer der weltweit führenden Netzwerkausrüster. Das Unternehmen ist ein Paradebeispiel für innovative und schnell wachsende Unternehmen aus dem Silicon Valley, die es mit ihren Produkten an die Weltspitze geschafft haben und sich dort weiterhin erfolgreich halten können. Der Konzern verfolgt das Motto „The Bridge to Possible“ und will damit ausdrücken, dass sowohl mit Hard- und Softwareprodukten eine vollständige Brücke errichtet werden kann, um die Kunden beim Aufbau der kompletten Infrastruktur zu unterstützen. Dies umfasst die Netzwerke, Sicherheits- und Kollaborationslösungen bis hin zu Cloud- und Computing-Produkten in den Rechenzentren. Angeboten werden Router und Switches sowie Software für sichere und agile Netzwerke, optimierte Cloud-native Anwendungen bis hin zu Hybrid Work Lösungen für eine bessere Kollaboration. Die Anforderungen an die Netzwerke und Rechenzentren nehmen immer weiter zu. Dafür sorgen Aktivitäten wie Streaming, Gaming, E-Learning, Cloud und künftig auch das Web 3, das mit immersiven 3D-Inhalten und virtuellen Welten die Datenflut vergrößert. Laut Angaben von Cisco werden heute bereits 85 % des gesamten Internetverkehrs über die eigenen Systeme abgewickelt. Dies unterstreicht die Bedeutung des Unternehmens im digitalen Zeitalter. „Internet for the Future“ setzt neue Maßstäbe Die Transformation der Konnektivität zu höheren Geschwindigkeiten und niedrigeren Latenzzeiten mittels Software, Chips und optischen Lösungen fasst Cisco auch unter der Kategorie „Internet for the Future“ zusammen. Hier handelte es sich im letzten Quartal mit einem Umsatzplus von 42 % auf 1,322 Mrd. USD um die am stärksten wachsende Produktkategorie. Überzeugen können auch Chips, die unter dem Namen „Cisco Silicon One“ verkauft werden. Der CEO erklärt das damit, dass „die Vorteile von Switching und Routing in einem Gerät vereint werden können“. Kunden können einfacher planen und müssen sich keine Gedanken mehr über die Kompatibilität der Systeme machen. Diese neuen Switches sind um 40 % energieeffizienter als die bisherigen Versionen. Ermöglicht werden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 25,6 Tbit/s. Private 5G-Netzwerke könnten WLAN-Technologien ersetzen Neu ins Portfolio aufgenommen wurden im letzten Vierteljahr auch As-a-Service-Dienstleistungen für private 5G-Netzwerke. Sie können mit wenig Aufwand in WiFi- und kabelgebundene Infrastruktur integriert werden. Damit stellt Cisco eine in vielen Bereichen sinnvolle Ergänzung oder Alternative zu herkömmlichen WLAN-Netzwerklösungen zur Verfügung. Cisco senkt die Anschaffungskosten der Hardware und stellt über die Cloud eine umfassende Lösung für die Netzwerkverwaltung mit automatischen Updates bereit. Geliefert wird ein komplettes Service-Paket im Sinne eines Pay-as-you-go-Modells gegen monatliche Abonnementgebühren. Unternehmen suchen zunehmend nach firmeneigenen Netzwerken, die mit geringen Latenzzeiten und einer einfachen Skalierbarkeit punkten. WLAN hat im Vergleich zum Mobilfunknetz geringere Reichweiten, funktioniert ungleichmäßiger und ist vor allem auch bei mobilen Anwendungen eher unpraktisch. Cisco ermöglicht nun die Nutzung eines eigenen örtlich begrenzten und öffentlich nicht zugänglichen Frequenzspektrums, um die Zuverlässigkeit und Leistung der Netzübertragung mit 5G zu verbessern. Interferenzprobleme und Sicherheitsrisiken können so ebenfalls besser behoben werden. Zunehmende Risiken durch Cyberbedrohungen erhöhen ebenfalls die Nachfrage nach privaten Clouds. Dabei dienen sogenannte Small Cells (kleine Funk-Basisstationen) als Grundlage für die Einrichtung der Infrastruktur, um das lokale Netzwerk und sämtliche darin befindliche Anwendungen zu betreiben. Denkbare Anwendungsbereiche sind Automatisierungslösungen in Lagerhallen und Fabriken, vernetzte Kameras und Sensoren für intelligente Sicherheitssysteme, verbesserte Kundenerlebnisse bei Großveranstaltungen bis hin zu Smart Citys. Grand View Research geht davon aus, dass der globale Markt für private 5G-Netzwerke von 2021 bis 2028 von 1,38 Mrd. USD auf 14,28 Mrd. USD zulegen dürfte. Damit soll es jährliche Wachstumsraten von durchschnittlich 40,5 % geben. Software-Erlöse werden zu immer wichtigerem Bestandteil Eine immer größere Rolle spielen dabei auch Softwareprodukte, die erneut um 6 % zulegen und nun bereits für 3,8 Mrd. USD der Erlöse verantwortlich sind. 80 % der Einnahmen sorgen über Abonnements für einen wiederkehrenden und stetigen Einkommensstrom. Eingeführt wurde zuletzt beispielsweise Cisco Plus, um mehrere Produkte auch als mietbare Service-Dienstleistung anbieten zu können. Der Fokus liegt dabei auf Network-as-a-Service-Funktionen (NaaS) sowie auf Security, Monitoring, Rechenleistung und Datenspeicher. Kunden sollen von einer besseren Kostenstruktur und Skalierbarkeit profitieren können. Integrierbar sind dabei auch KI- und Analysetechnologien, um die Netzwerke intelligenter zu machen und so Probleme schneller zu lösen, die Kosten zu senken und eine Nutzungsoptimierung zu erreichen. Im Sinne des Pay-as-you-go-Prinzips wird nur bezahlt, was auch tatsächlich genutzt wird. Auf diese Weise kann Cisco mit seinen Kunden mitwachsen. Die Summe aller Abonnentenzahlungen, inklusive Hardwareverkäufe, macht heute bereits 44 % des Gesamtumsatzes aus. Die jährlich wiederkehrende Einkommensrate (ARR) liegt bei 21,9 Mrd. USD. Im nun abgeschlossenen zweiten Quartal hat es erneut ein Plus von 11 % gegeben. Stützen konnte hier auch das Wachstum von 20 % bei den Produktverkäufen. Wiederkehrende Einnahmen und Auftragsbestand überzeugen im Q2 Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 6,2 % auf 12,7 Mrd. USD und das EPS konnte um 6,3 % auf 0,84 USD je Aktie verbessert werden. Mit beiden Werten lag der Konzern über dem Analystenkonsens. Die Produktbestellungen nahmen um 33 % zu, wobei vor allem große Enterprise-Kunden und Service Provider für eine hohe Nachfrage verantwortlich waren. Damit gab es das dritte Quartal in Folge ein Auftragswachstum von über 30 %. Bei den erwähnten Enterprise-Kunden lag dieses sogar bei 37 %, was dem höchsten Anstieg seit 12 Jahren entspricht. Cisco Systems berichtet nun auch darüber, dass der Auftragsbestand im Jahresvergleich um über 150 % auf 14 Mrd. USD angestiegen ist. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations), welche die Summe aus aufgeschobenem Umsatz und Rückstand definieren, steigen um 8 % auf 30,5 Mrd. USD an. 16,3 Mrd. USD davon sollen in den nächsten 12 Monaten in Erlöse umgewandelt werden. Lieferkettenprobleme sind weiterhin ein Belastungsfaktor, jedoch können sich die Margen in Märkten wie EMEA und Asien-Pazifik bereits wieder erholen. Diese sorgen gemeinsam für etwa 44 % am Umsatzmix. Das Kerngeschäft bleibt unverändert Amerika, wo das Wachstum mit + 36 % auch am stärksten ausgefallen ist. Ein laufendes Aktienrückkaufprogramm wurde nun um 15 Mrd. USD auf insgesamt fast 18 Mrd. USD aufgestockt. Angehoben wurde auch die vierteljährliche Dividende um immerhin 0,01 USD auf 0,38 USD je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management nun mit einem Wachstum von 5,5 – 6,5 % sowie einem Gewinn je Aktie zwischen 3,41 bis 3,46 USD je Aktie. Der Konsens lag bei 3,42 USD. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Cisco Systems Inc. Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwankt oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann. Auf den Basiswert Cisco Systems Inc. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 34,0011 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 34,0011 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Cisco Systems Inc. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet. Risikobeschreibung Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 24.02.2022 Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 34,0011 OPEN END: BASISWERT CISCO SYSTEMS DV8292 // Quelle: DZ BANK: Geld 24.02. 17:19:55, Brief 24.02. 17:19:55 1,79 EUR 1,80 EUR -1,10% Basiswertkurs: 53,96 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 17:20:20 Basispreis 34,0011 USD Abstand zum Basispreis in % 36,83% Knock-Out-Barriere 34,0011 USD Abstand zum Knock-Out in % 36,83% Hebel 2,69x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

