CISCO - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 55,150 $ ( Nasdaq

Cisco Systems übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,84 USD die Analystenschätzungen von 0,82 USD. Der Umsatz liegt mit 13,1 Mrd. USD über den Erwartungen von 13,03 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Diese Zahlen gab das Unternehmen gestern nachbörslich bekannt. Nach einem Schlusskurs an der Nasdaq bei 55,15 USD wird die Aktie aktuell bei 53,86 USD getaxt. Die erste Reaktion auf die Zahlen fällt also negativ aus.

Die Cisco-Aktie markierte am 16. Juli 2019 ein Mehrjahreshoch bei 58,26 USD. Anschließend fiel die Aktie deutlich zurück. Sie fand im März 2020 ein Tief bei 32,40 USD.

Seitdem zieht die Aktienkurs wieder an. Am 11. Januar 2021 kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juli 2019. Bis 29. März 2021 kletterte der Aktienkurs auf ein Hoch bei 52,94 USD. Seitdem bremst eine steigende Widerstandslinie das Kursgeschehen. Noch am 13. August näherte sich der Wert dieser Trendlinie, die heute bei 57,06 USD verläuft, stark an. In den letzten Tagen gab die Aktie nach, gestern geriet sie etwas stärker unter Druck. Bei 54,45 USD verläuft aktuell der EMA 50. Nach den aktuellen Taxen deutet sich eine Eröffnung leicht darunter an.

Bulle oder Bär?

Sollten sich die aktuellen Taxen bestätigen, dann könnte es in den nächsten Tagen zu einer Verkaufswelle in Richtung 50,28 USD kommen. Sollte die Cisco-Aktie aber den EMA 50 doch halten können, dann wäre ein Anstieg bis ca. 57,06 USD und 58,26 USD möglich.

Fazit: Die Cisco-Aktie steht vor einer wichtigen Entscheidung. Eine Prognose über den Ausgang dieser Entscheidung lässt sich aktuell kaum abgeben.

Zusätzlich lesenswert:

AMAZON - Weiteres Verkaufssignal

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots (Trading-Depot, Investment-Depot, Weygand-Depot). 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Cisco Systems Inc

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)