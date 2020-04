CIT Group meldet Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister CIT Group Inc. (ISIN: US1255818015, NYSE: CIT) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 35 US-Cents ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 22. Mai 2020 (Record date: 8. Mai 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,40 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 18,08 US-Dollar (Stand: 16. April 2020) 7,74 Prozent. Die CIT Group ist ein Finanzdienstleister mit Firmensitz in New York City. Im Jahr 1908 ist das Unternehmen gegründet worden. Zur CIT Group gehört die CIT Bank sowie verschiedene Leasingfirmen. Der Konzern hat sich auf kleine und mittelständische Firmen spezialisiert. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 461 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 421 Mio. US-Dollar), wie am 28. Januar berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street mit 60,38 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. April 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de