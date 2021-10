Citigroup wird eine stabile Dividende auszahlen

Die amerikanische Großbank Citigroup Inc. (ISIN: US1729674242, NYSE: C) zahlt ihren Aktionären am 24. November 2021 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 51 US-Cents je Anteilsschein. Record date ist der 1. November 2021.

Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,04 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 70,51 US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,89 Prozent. Im Juli 2019 gab der Konzern eine Anhebung um 13,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (45 Cents) bekannt. Der Umsatz lag im dritten Quartal des Jahres 2021 bei 17,15 Mrd. US-Dollar nach 17,30 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie die drittgrößte Bank der USA am 14. Oktober mitteilte. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,64 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 3,15 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Die Historie der Citigroup reicht in das Jahr 1812 zurück, als die City Bank of New York gegründet wurde. Im Oktober 1998 entstand der heutige Konzern durch die Fusion der Citicorp mit der Travelers Group. Der Fokus der Filialen liegt auf Metropolen wie New York, Chicago oder San Francisco. Es werden über 200.000 Mitarbeiter beschäftigt. Seit Jahresbeginn 2021 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 14,35 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 145,56 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2021). Redaktion MyDividends.de