Citizens Holding kündigt vierteljährliche Dividende an

Die amerikanische Citizens Holding Company (ISIN: US1747151025, NASDAQ: CIZN) zahlt ihren Aktionären eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 24 US-Cents. Die Auszahlung erfolgt am 31. Dezember 2020 (Record date: 17. Dezember 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,96 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 20,47 US-Dollar (Stand: 27. November 2020) bei 4,69 Prozent.

Citizens Holding Company ist die Holdinggesellschaft der Citizens Bank of Philadelphia. Der Firmensitz des Bankinstituts befindet sich in Philadelphia, im US-Bundesstaat Mississippi. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte die Citizens Holding einen Nettoertrag von 2,08 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,33 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober berichtet wurde.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 114,4 Mio. US-Dollar (Stand: 27. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de