CITRIX - Boden deutet sich an

Einsteigerwissen: Gap Gaps sind Kurslücken. Eine Aktie eröffnet auf einem deutlich anderen Niveau als dem, auf dem sie am Tag zuvor geschlossen hat. Es gibt mehrere Arten von Gaps: Common Gaps, Breakway Gaps, Runaway Gap und Exhausting Gap. Common Gaps sind die mit Abstand am häufigsten auftretenden Gaps und werden in der Regel innerhalb weniger Tage geschlossen. Die anderen drei Gaparten bleiben längere Zeit offen. Ein Breakaway Gap tritt dabei am Beginn eines neuen Trends oder bei einem Ausbruch auf. Ein Runaway Gap kommt in etwa zur Mitte eines Trends vor. Ein Exhausting Gap deutet auf das Ende eines Trends. Das Abwärtsgap vom 23. Juli 2020 in der Citrix-Aktie ist ein Breakaway Gap. Denn mit diesem Gap wurde eine neue Bewegung, nämlich eine Konsolidierung eingeleitet.