CITRIX - Starke Zahlen wurden abverkauft

Citrix gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn von 1,73 USD. Die Erwartung lag bei 1,23 USD. Auch der Ausblick wurde angehoben. Dennoch wurde die Aktie gestern massiv verkauft. Sie verlor 12,93 % und war damit mit Abstand größter Verlierer im Nasdaq 100. Goldman Sachs erhöhte am Abend das Kursziel von 172,00 USD auf 189,00 USD. Die Aktie wird weiterhin als „Conviction Buy“ bewertet.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 11. Mai erreichte der Wert ein Allzeithoch bei 155,10 USD. Anschließend schwenkte er in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 135,05 USD ein. Am 17. Juli erfolgte der Ausbruch nach oben. Zunächst lief der Wert dann auch direkt weiter und erreichte am Mittwoch das aktuelle Allzeithoch bei 173,56 USD. Dort setzten noch am Mittwoch Gewinnmitnahmen ein. Gestern eröffnete der Wert schwach und riss ein Abwärtsgap zwischen 167,05 USD und 160,70 USD. Anschließend wurde der Wert weiter verkauft und fiel deutlich unter das alte Allzeithoch bei 155,10 USD zurück.

Kaufwelle abgebrochen

Die Citirix-Aktie muss sich nach dem gestrigen Abverkauf, der in seine Höhe überraschte, erst einmal stabilisieren. Dabei könnte es durchaus zu einem Rücksetzer in Richtung 135,05 EUR oder sogar 130,61 USD kommen. Wenn sich die Aktie dort stabilisiert, dann könnte sie einen neuen Anlauf nach oben unternehmen. Ziele wären dann ca. 155,10 USD und 173,56 USD. Gelingt diese Stabilisierung nicht, dann drohen weitere Abgaben in Richtung bis an den Aufwärtstrend seit Februar 2016, was zu Abgaben in Richtung 110 USD oder sogar knapp darunter führen könnte.

