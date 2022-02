"Clean Oceans"-Initiative sagt vier Milliarden Euro zu

Frankfurt (Reuters) - Die "Clean Oceans"-Initiative zur Verringerung von Plastikmüll in Meeren will bis Ende 2025 Finanzierungen von bis zu vier Milliarden Euro bereitstellen.

Mit dieser Summe sollen konkrete Projekte unterstützt werden, um die Ozeane zu schützen, wie die Mitglieder der Initiative am Freitag mitteilten. Zu ihnen zählen unter anderem die staatliche Förderbank KfW aus Deutschland, die italienische Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) oder die europäische Förderbank EIB. Bisher hatte die Initiative zwei Milliarden Euro bis 2023 zugesagt.

In drei Jahren seien bereits langfristige Finanzierungen im Volumen von 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt worden, um private und öffentliche Projekte zu fördern. Mehr als 20 Millionen Menschen würden davon profitieren. Als Beispiele nannte die Initiative Projekte zur Verbesserung des Abwassers in Sri Lanka und China. Schätzungen zufolge werden mehr als acht Millionen Tonnen Plastikmüll jedes Jahr in Ozeanen entsorgt. Die Verschmutzung gefährdet unter anderem Korallenriffe und Fische.