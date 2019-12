Clevere Anlageideen für 2020

Discount-Zertifikate bieten die Möglichkeit, durch einen Rabatt (Discount) auf den aktuellen Kurs günstiger in den jeweiligen Basiswert einzusteigen. Anleger verzichten im Gegenzug für diesen Preisnachlass auf die Dividende und auf die unbegrenzte Partizipation an Kurssteigerungen. Für welche Marktmeinungen diese Produkte besonders geeignet sind, erfahren Sie in der aktuellen Sendung.

