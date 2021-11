Clorox zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Konsumgüterkonzern Clorox Co. (ISIN: US1890541097, NYSE: CLX) wird am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 1,16 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Record day war der 27. Oktober 2021.

Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 4,64 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 165,44 US-Dollar (Stand: 10. November 2021) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,80 Prozent. Der Konzern zahlt seit über 50 Jahren in Folge eine Dividende. Im Juni 2021 steigerte Clorox die Dividende um rund 5 Prozent von 1,11 US-Dollar auf 1,16 US-Dollar vierteljährlich. Zuvor hob der Konzern seine Dividende im Mai 2020 um ebenfalls 5 Prozent an. Clorox ist ein Konsumgüterhersteller aus Kalifornien. Zu den Kernprodukten zählen Haushaltsreiniger. Mit rund 9.000 Mitarbeitern wurde im ersten Quartal 2022 (30. September 2021) ein Umsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 1,92 Milliarden US-Dollar) erzielt, wie am 1. November berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 143 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 417 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 18,07 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,41 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. November 2021) auf. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de