Cloud-Geheimtipp revolutioniert Finanzabschlüsse

Quartalsergebnisse liefern für viele Aktionäre zentrale Informationen, auf denen basierend sie ihre Positionen bewerten. Im Durchschnitt vergeht über einen Monat zwischen dem Quartalsende und der Veröffentlichung der Ergebnisse. Grund dafür sind diverse buchhalterische Prozesse im Rahmen des Finanzabschlusses. Das langwierige sind hierbei meistens die Abstimmungen zwischen den Abteilungen und das Sammeln von Informationen aus den verschiedenen Bereichen, da Daten oft Lokal und verstreut gespeichert werden. Hier kommt BlackLine ins Spiel. Das amerikanische Software-as-a-Service Unternehmen ist das erste Unternehmen, das diese weitgehend manuellen Prozesse in die Cloud gebracht hat und seinen Kunden dadurch eine „kontinuierliche Buchhaltung“ ermöglicht.

Alles was Sie über BlackLine wissen müssenDas Geschäftsmodell

BlackLine stellt keine Plattform zur Zahlenverarbeitung bereit, sondern ermöglicht die Synchronisation von Lokal gespeicherten Informationen aus Enterprise-Ressource-Planning-Systeme, wie beispielsweise SAP mit der Cloud. Die Cloud-Plattform unterstützt und automatisiert kritische Prozesse im Finanz- und Rechnungswesen wie dem Finanzabschluss, Kontenabstimmungen, die unternehmensinterne Buchhaltung und die Sicherung von Kontrollen. Unternehmen haben somit jederzeit Zugriff auf alle Informationen und können über die BlackLine Cloud-Plattform zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Ergebnisse des Unternehmens einsehen, nicht mehr nur zum Quartalsabschluss. Dies ermöglicht ihnen, wie BlackLine es bezeichnet, eine „kontinuierliche Buchhaltung“.

Der Fokus von BlackLine liegt auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 50 Mio. USD, welches einem adressierbaren Gesamtmarkt von rund 18,5 Mrd. USD entspricht. Der Gesamtumsatz von BlackLine im Jahr 2019 betrug 289 Mio. USD und lässt somit noch viel Raum für Wachstum offen. Mehr als die Hälfte der Fortune 50 Unternehmen nutz bereits BlackLine, um ihre buchhalterischen Prozesse zu modernisieren. Die Nettoumsatz-Retentionsrate, welche misst viel bestehende Kunden jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr ausgeben und somit die Kundenzufriedenheit widerspiegelt, lag durchweg deutlich über 100 %.

Ein Leader seiner Branche

BlackLine wurde 2019 zum dritten Mal in Folge von Gartner, einem der führenden und renommiertesten Unternehmen im Bereich IT-Beratung und Marktforschung, als Leader im Gartner Magic Quadrant 2019 für Cloud Financial Close Solutions ausgezeichnet.

2020 wurde das Unternehmen im Report “Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Cloud Financial Close Solutions” als “Costumers’ Choice” ausgezeichnet. Der Report prämiert Unternehmen basierend auf Bewertungen ihrer Kunden. Diese Auszeichnung basiert auf Bewertungen von Unternehmen, welche die Cloud-Plattform von BlackLine nutzen und bestätigt damit die hohe Kundenzufriedenheit.

Kooperationen mit wichtigen Größen der Brache

Ein weiteres Argument für den langfristigen Erfolg von BlackLine dürften die Kooperationen mit Namhaften Firmen aus der Branche sein. Der Software-Riese SAP bietet die Plattform von BlackLine als Add-On an und verkauft sie als Bündel mit seinem eigenen ERP-System. Spinnt man diese Kooperation weiter, wäre es durchaus möglich, dass BlackLine eines Tages von SAP gekauft wird. Zudem haben Deloitte, Ernst & Young und KPMG, drei der sogenannten „Big Four“-Buchhaltungsfirmen, eine Kooperation mit BlackLine abgeschlossen.

Ein Blick auf die Aktie

Die Aktie ist ein Wert aus meiner Kategorie 3 - spekulativere Aktien. Somit investiere ich persönlich nur basierend auf einem Einstiegssignal. BlackLine könnte Investoren in den nächsten Handelstagen interessante Einstiegs- oder Nachkaufchancen basierend auf der CAN-SLIM-Strategie bieten. Die Aktie formt seit Ende Februar eine „Tasse-mit-Henkel“-Formation, wobei es sich um einen sogenannten hochgestellten Henkel handelt. Der Ausbruch aus der Tasse erfolgte bereits Anfang Juni. Durch die Bildung eines Henkels ergeben sich nun für Investoren neue Chancen.

Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die Aktie die Marke 94,09 USD, den optimalen Kaufpunkt, mit hohem Volumen auf Tagesschlusskursbasis übertreffen kann. Der optimale Kaufpunkt entspricht dem linken Hoch des Henkels plus 10 Cent. Einstiegschancen sind dann basierend auf der Strategie bis 5 % über diesem Kaufpunkt gegeben, das heißt bis rund 98,79 USD. Die Aktie hat gestern bereits zum Ausbruch angesetzt, konnte die Marke jedoch nicht halten. Wagt Sie heute den nächsten Angriff?

BlackLine - Aktie

