Cloud-Plattform von Workiva vereinfacht und beschleunigt die ESG-Berichterstattung für Unternehmen in der ganzen Welt

Connected-Cloud-Technologie, globale Präsenz und Expertise im Regulierungsbereich positionieren Workiva wie kein anderes Unternehemen, um Herausforderungen im Zusammenhang mit ESG-Daten und -Berichten zu bewältigen

Workiva Inc. (NYSE:WK) gab heute bekannt, dass es seine Cloud-Plattformfunktionen erweitert habe, um Unternehmen dabei zu helfen, die sich schnell ändernden Anforderungen im Bereich der ESG-Berichterstattung (ESG für Environmental, Social and Governance) mit einer zweckmäßigen ESG-Lösung zu erfüllen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210429005510/de/

Workiva Cloud Platform Simplifies and Accelerates ESG Reporting for Companies Across the Globe (Graphic: Business Wire)

Die Ende-zu-Ende-Lösung ermöglicht es Unternehmen, mit der Geschwindigkeit von Behörden, Rating-Agenturen, institutionellen Investoren und anderen Interessensvertretern Schritt zu halten, um vertrauenswürdige, transparente Daten zu schaffen und die zukunftsgerichteten ESG-Unternehmensziele zu erreichen.

„Workiva blickt auf jahrelange Erfahrung bei der Lösung komplexer Geschäftsprobleme für die weltweit größten Organisationen zurück, einschließlich bei der Verwaltung und Berichterstellung von finanziellen, nicht finanziellen und ESG-Daten und der direkten Erfüllung sich ändernder Vorschriften“, sagte Julie Iskow, Chief Operating Officer von Workiva. „Es gibt eine starke Motivation seitens Organisationen, ESG-Daten zusammen mit der Bilanz vorzulegen, um eine breitere Unternehmensbewertung darzulegen. Workiva ist wie kein anderes Unternehmen dafür qualifiziert, innovative Technologielösungen anzubieten, die es globalen Organisationen ermöglichen, aus dem komplexen ESG-Ökosystem schlau zu werden und mehr Transparenz und Verantwortlichkeit zu erzielen.“

Der ESG-Berichterstattungsprozess verlangt von Organisationen, Daten aus vielen Finanz- und Nichtfinanz-Datenquellen zu erfassen und zu verwalten. Die Daten müssen dann organisiert und mehreren Berichterstattungsstandards von Agenturen, wie etwa des Sustainability Accounting Standards Board (SASB), der Global Reporting Initiative (GRI) und der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), zugeordnet sowie für Rating-Agenturen und Interessensvertreter veröffentlicht werden.

Die integrierte ESG-Lösung von Workiva bringt Teammitglieder, Datensätze und Datenquellen zusammen, um hochwertige Veröffentlichungen für wichtige Interessensvertreter zu erstellen. Die ESG-Lösung umfasst die folgenden integrierten Funktionen:

Sammlung jeglicher Daten von überall. Automatisierung der Datensammlung und direkte Verknüpfung mit Quellsystemen.

Automatisierung der Datensammlung und direkte Verknüpfung mit Quellsystemen. Aufbau einer ESG-Strategie unter Berücksichtigung jeglicher Rahmenbedingungen. Einsatz global anerkannter ESG-Regelungen oder Verwendung eines proprietären Unternehmensrahmens, um Daten zusammenzustellen.

Einsatz global anerkannter ESG-Regelungen oder Verwendung eines proprietären Unternehmensrahmens, um Daten zusammenzustellen. Bereit für die Prüfung. Arbeit in derselben prüfbereiten Umgebung wie Finanzberichterstattungsteams, um sicherzustellen, dass ESG-Offenlegungen den höchsten Sicherheitsniveaus entsprechen.

Arbeit in derselben prüfbereiten Umgebung wie Finanzberichterstattungsteams, um sicherzustellen, dass ESG-Offenlegungen den höchsten Sicherheitsniveaus entsprechen. Sichere Berichterstattung. Konsolidierung und Verknüpfung von Informationen in Nachhaltigkeitsberichten, Untersuchungen, rechtlichen Angaben, Jahresberichten, SEC-Einreichungen, Ergebnisskripten usw. durch genaue und konsequente Daten.

Konsolidierung und Verknüpfung von Informationen in Nachhaltigkeitsberichten, Untersuchungen, rechtlichen Angaben, Jahresberichten, SEC-Einreichungen, Ergebnisskripten usw. durch genaue und konsequente Daten. XBRL-Tagging. Mehr Transparenz und Verantwortung durch XBRL (eXtensible Business Reporting Language) und Inline-XBRL-Funktionen.

„Wir erwarten, dass sich ESG weiterentwickeln und die Annahme unserer Workiva-Plattform in den Organisationen unserer Kunden weiter vorangetrieben wird“, fügte Iskow hinzu. „Wir werden die innovativen Funktionalitäten und Features weiterentwickeln, die auf die sich ändernden ESG-Offenlegungsanforderungen von Unternehmensvertretern eingehen.“

Workiva verfügt über Fachwissen auf dem Gebiet und jahrelange Erfahrung, um komplexe Probleme zu lösen und über 3.700 Unternehmen in mehr als 180 Ländern mit der Hilfe eines großen Netzwerks aus über 75 Beratungspartnern zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über die zweckmäßige ESG-Lösung von Workiva unter workiva.com/solutions/esg-reporting.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK) vereinfacht die komplexe Arbeit von Tausenden von Organisationen weltweit. Kunden vertrauen auf die offene, intelligente und intuitive Plattform von Workiva, um Daten, Dokumente und Teams miteinander zu verbinden. Das Ergebnis: verbesserte Effizienz, mehr Transparenz und weniger Risiken. Erfahren Sie mehr unter workiva.com.

Workiva-Demo anfordern: www.workiva.com/request-demo Workiva-Blog lesen: www.workiva.com/blog Workiva auf LinkedIn folgen: www.linkedin.com/company/workiva Workiva auf Facebook liken: www.facebook.com/workiva/ Workiva auf Twitter folgen: www.twitter.com/Workiva Workiva auf Instagram folgen: www.instagram.com/workivalife

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210429005510/de/

Medien:

Kevin McCarthy

Workiva Inc.

(515) 663-4471

press@workiva.com

Investor Relations:

Adam Terese

Workiva Inc.

(515) 663-4493

investor@workiva.com