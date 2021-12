CloudBees erzielt 245 Million US-Dollar in neuer Finanzierungsrunde

Die Investitionen werden in Produktinnovationen, Mitarbeiter und die globale Expansion fließen, um Unternehmen wettbewerbsfähig und in einer Software-zentrierten Wirtschaft durchsetzungsfähig zu machen

CloudBees, die führende Softwarebereitstellungsplattform für Unternehmen, gab bekannt, dass sie eine Serie-F-Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen US-Dollar bei einer Pre-Money-Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen hat. Das Unternehmen schloss zudem eine Darlehensfazilität von 95 Millionen US-Dollar zur Wachstumsankurbelung.

Die Finanzierung wurde durch Kunden (Client Vehicles) angeführt, die von Goldman Sachs Asset Management Private Credit („Goldman Sachs Asset Management“) beraten wurden, und umfasste Anlagen aus mit Morgan Stanley Private Credit („Morgan Stanley“) und Bridgepoint Capital verbundenen Fonds. Weitere wiederholte Geldgeber waren HSBC, Golub Capital und Delta-v Capital.

Das neue Kapital wird von CloudBees genutzt, um Produktinnovationen voranzutreiben und zu beschleunigen, Mitarbeiter zu gewinnen und weiterzubilden, seine Präsenz in Märkten wie Asien-Pazifik zu stärken und seine globalen und regionalen Partnerschaften zu erweitern.

„CloudBees gestaltet die Art und Weise, wie einige der anspruchsvollsten Unternehmen ihren Kunden Software und Innovationen liefern. Es geht darum, wie Unternehmen im Wettbewerb stehen und sich in einer Welt durchsetzen, die durch die kontinuierliche Lieferung bedeutsamer, sicherer und konformer digitaler Erfahrungen verändert wird“, sagte Stephen DeWitt, CloudBees CEO. „Diese Finanzierungsrunde wird CloudBees helfen, seine Innovationskraft zu steigern, Mitarbeiter anzuwerben und auszubilden und sich global auszuweiten. Eines wird jedoch gleich bleiben: unser besonderer Fokus auf der Unterstützung von Unternehmenskunden - die in einem enormen Maßstab in den anspruchsvollsten und komplexesten Umgebunden mit mehreren Clouds tätig sind - die Art und Weise neu zu erfinden, wie sie ihre Plattformen für die Softwarebereitstellung aufbauen.“

„Kunden von CloudBees bewegen sich jenseits der Bedeutung von DevOps, um es allen Teams, die an der Lieferung von Software beteiligt sind - aus den Bereichen Entwicklung, Betrieb, Sicherheit und so weiter - zu ermöglichen, die Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu erhöhen“, sagte Eric Riley von Goldman Sachs Asset Management. „Wir stehen vor einem Wendepunkt der Marktmöglichkeiten und freuen uns, das Unternehmen, sein Führungsteam und seine Kunden auf seinem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen.“ Die Finanzierung umfasst sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalinstrumente.

CloudBees blickt auf eine jahrzehntelange Geschichte als Go-to-Anbieter im Bereich der Softwarebereitstellung für Unternehmen zurück, darunter Marktführer wie Autodesk, Broadridge, Capital One, DZ BANK, Fidelity Investments, HSBC, IHG, Morningstar, Pegasystems, Salesforce, Social Security Administration, The Hartford, the United States Air Force sowie die United States Citizenship and Immigration Services. Der Kundenstamm von CloudBees umfasst stolze 21 Kunden mit wiederkehrenden Jahresumsätzen von mehr als 1 Million US-Dollar. In der Tat generieren 41 Prozent der Kunden von CloudBees einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar und 26 Prozent beschäftigen mehr als 10.000 Mitarbeiter.

2021 erneuerte CloudBees seine Geschäftsführung mit Stephen DeWitt, der dem Unternehmen im Februar als CEO beitrat. CloudBees begrüßte zudem neue Mitglieder im Führungsteam mit umfassender Erfahrung in der Skalierung wachstumsstarker Firmensoftware-Unternehmen, darunter SAP, Splunk, Cobalt, RedHat, Cloudera, PayPal, Automation Anywhere, HP, HSBC, Cisco, Symantec und Chegg.

Was seit der vorherigen Finanzierungsrunde von CloudBees 2018 geschah:

Bekanntgabe neuer Produkte für die fortlaufende Integration, kontinuierliche Bereitstellung, Orchestrierung neuer Versionen, das Funktionsmanagement, die Analytik und kontinuierliche Compliance

Übernahme führender Unternehmen zur Stärkung seines Produktportfolios und Angebots, darunter CodeShip, Electric Cloud, Rollout und Neuralprints

Erweiterung der Belegschaft um 70 Prozent auf mehr als 500 Mitarbeiter

Platzierung von G2 unter den Top 100 Software Products für 2021 und Top 50 Enterprise Software Products für 2020 und 2021

Ernennung zum Enterprise Leader von G2 für die fortlaufende Integration in 10 Quartalen in Folge und Belegung von Platz Eins für das Funktionsmanagement im Herbst 2021

Konsequente Einstufung als führend in der Kategorie und leistungsstark von wichtigen Branchenanalysten für die fortlaufende Integration, kontinuierliche Bereitstellung, Orchestrierung neuer Versionen und das Wertstrom-Management, darunter der Gartner Magic Quadrant for Application Release Orchestration 2018 und 2019, Forrester Wave: Continuous Delivery And Release Automation 2018, Forrester Wave: Cloud-Native Continuous Integration Tools 2019, Forrester Wave: Continuous Delivery And Release Automation 2020 und Forrester Wave: Value Stream Management Solutions 2020

Weitere Informationen

Über CloudBees

CloudBees stellt die führende Softwarebereitstellungsplattform für Unternehmen bereit, die es ihnen ermöglicht, kontinuierlich Innovationen zu schaffen, wettbewerbsfähig zu sein und sich in einer Welt durchzusetzen, die vom digitalen Erlebnis gesteuert ist. CloudBees wurde für Softwareentwicklungsunternehmen mit den komplexesten Anforderungen konzipiert, damit sie skalierbare, konforme, geregelte und sichere Software von dem Code, den ein Entwickler schreibt, bis hin zu den Menschen, die sie nutzen, liefern können. Die Plattform kann mit den modernsten Spitzeninstrumenten verbunden werden, verbessert die Entwicklererfahrung und ermöglicht es Unternehmen, kontinuierlich digitale Innovationen zum Leben zu erwecken, sich schnell anzupassen und Geschäftspotentiale freizusetzen, die sie zum bahnbrechenden Marktführer machen.

CloudBees wurde 2010 gegründet und wird von Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bridgepoint Capital, HSBC, Golub Capital, Delta-v Capital, Matrix Partners und Lightspeed Venture Partners unterstützt. Besuchen Sie www.cloudbees.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management vereint traditionelle und alternative Anlagen und bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt eine dedizierte Partnerschaft mit Schwerpunkt auf den langfristigen Ergebnissen. Als primären Anlagebereich bei Goldman Sachs (NYSE:GS) bietet Goldman Sachs Asset Management Anlage- und Beratungsdienstleistungen für weltweit führende Institutionen, Finanzberater und Privatpersonen an. Dabei nutzt das Unternehmen sein engmaschiges globales Netzwerk und maßgeschneidertes Expertenwissen über jede Region und jeden Markt. Zum 30. September 2021 beliefen sich die weltweit verwalteten Vermögenswerte auf mehr als 2,3 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen setzt sich mit viel Engagement dafür ein, dass die Kunden gute Ergebnisse erzielen. Die Grundlagen dafür sind langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aus Überzeugung, nachhaltige Ergebnisse und gemeinsamer Erfolg im Lauf der Zeit. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

