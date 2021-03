CloudBlue treibt durch Übernahme von Harmony Business Systems die Transformation für Managed-Service-Anbieter voran

Open-Platform-PSA-Lösung zur Skalierung servicebasierter Umsätze und zur deutlichen Reduzierung der betrieblichen Komplexität

CloudBlue, ein führendes Technologieunternehmen für Cloud-Ökosysteme, hat die Übernahme und Integration von Harmony Business Systems (HBS) abgeschlossen. Die umfassende Software für Professional Services Automation (PSA) und Ertragsmanagement ergänzt nun das Service-Portfolio von CloudBlue, das darauf ausgelegt ist, den Übergang von Resellern zu einem Everything-as-a-Service-Geschäft zu vereinfachen und voranzutreiben.

Als ein CloudBlue-Unternehmen wird das in Großbritannien ansässige Unternehmen HBS den Betrieb von HarmonyPSA eigenständig übernehmen, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen. Die vor mehr als zehn Jahren eingeführte Plattform mit Kunden in 15 Ländern bietet mehrsprachigen Support und verfügt über eine der höchsten Kundenzufriedenheitsbewertungen in der Branche. Sie wurde speziell für die Verwaltung jeglicher Art von Dienstleistungen entwickelt, indem sie Vertriebs-, Betriebs- und Finanzfunktionen miteinander verbindet. HarmonyPSA vereint die Bereiche CRM, Ticketing, Storefront, Lead-Generierung, Assisted Sales sowie Anbieterkompetenz und Incentive-Programme in einer einzigen Lösung als Quote-to-Cash- und Buchhaltungssystem. Die Lösung ist jetzt zum ersten Mal auf dem UK Ingram Micro Cloud Marketplace verfügbar.

Wiederverkäufer erhalten eine eigene Instanz, um Hardware und Software, Pay-as-you-go- und wiederkehrende Abonnement-Cloud-Technologien über verschiedene Online-Marktplätze, einschließlich Ingram Micro Online und Ingram Micro Cloud Marketplace, schnell finden und beschaffen zu können. HarmonyPSA automatisiert den Abrechnungsprozess und bietet genaue Echtzeit-Einblicke in die Verträge, Projekte und Rentabilität der Kunden.

„Die Akquisition von Harmony ist eine direkte Reaktion auf den Wunsch unserer MSP-Partner, ihnen dabei zu helfen, ihr Cloud-Service-Geschäft schnell und mit weniger Risiko zu transformieren und auszubauen“, sagt Nimesh Davé, Präsident von CloudBlue und Ingram Micro Cloud. „Wir freuen uns, dass das Harmony-Team unserer CloudBlue-Community beitritt, während wir unser Technologieangebot erweitern.“

„Wir freuen uns sehr, der CloudBlue-Familie beizutreten, um von unserem gemeinsamen Engagement, das Wachstum unserer Kunden voranzutreiben, zu profitieren“, sagt Steve Powell, Mitbegründer und CTO von Harmony Business Systems. „Durch die Zusammenarbeit werden wir unseren Kundenstamm erheblich erweitern und unser Angebot auf verschiedenen Marktplätzen ausbauen.“

Stephen Robitaille, Direktor der Vertriebsabteilung bei intlx Solutions und Kunde von HarmonyPSA, ist begeistert von der Fähigkeit der Plattform, automatisch Bestellungen zu erstellen und individuelle Berichte zu generieren, die die Rentabilität von Projekten in allen Bereichen des Unternehmens nachverfolgen. „Es hat meine Arbeit viel einfacher und unser Geschäft viel effizienter gemacht.“

Weitere Informationen zu HarmonyPSA und wie es dazu beiträgt, die digitale Transformation von Vertriebspartnern zu beschleunigen, finden Sie unter www.harmonypsa.com.

Über CloudBlue

CloudBlue bietet eine Hyperscale-Plattform mit hyperwachstumsstarken Produkten und Diensten, die Anbietern ermöglicht, einen mehrschichtigen Omniprodukt- und Multikanal-Marktplatz einzuführen und zu verwalten. Mit CloudBlue können Anbieter auf ein hypervernetztes Ökosystem von über 200 führenden Verkäufern, über 200 führenden Marken und weltweit über 80.000 Partnern zugreifen und dieses vorteilhaft nutzen. Viele der weltweit bekanntesten Software- und SaaS-Verkäufer, digitalen Dienstleister, Technologie-Vertreiber, Technologiehersteller, Managed Services Provider und Value-Added-Reseller vertrauen auf CloudBlues führende „CloudBlue Commerce“- und „CloudBlue Connect“-Plattform, um sowohl ihre eigenen Cloud-Services als auch die von Drittanbietern zu automatisieren, zu aggregieren und zu verkaufen. CloudBlue betreibt mehr als 200 der weltweit größten Cloud-Marktplätze für Dienstleister, die zusammen mehr als 30 Millionen „Enterprise Cloud“-Abonnements repräsentieren. Mehr unter www.cloudblue.com.

Über Harmony Business Systems

Harmony Business Systems Ltd. ist ein CloudBlue-Unternehmen und steht hinter HarmonyPSA, der umfassendsten Cloud-Software zur Automatisierung professioneller Dienstleistungen (Professional Services Automation, PSA) auf dem Markt. HarmonyPSA wurde eigens mit Funktionen ausgestattet, die selbst die komplexesten Anforderungen von MSPs, VARs, ISVs und Professional-Services-Organisationen erfüllen, und ist somit das PSA-System der nächsten Generation, das für moderne Service-Provider entwickelt wurde. Ergänzt durch die leistungsstarke Cloud-Services-Automatisierungsplattform von CloudBlue ermöglicht HarmonyPSA Service-Organisationen die Skalierung wiederkehrender Channel-Einnahmen und die Verringerung der betrieblichen Komplexität mithilfe seiner fortschrittlichen Produkt-Suite, die eine automatisierte Abrechnung und einen Abgleich, eine Rentabilitätsanalyse in Echtzeit, ein branchenführendes Kunden-Support-Center und ein Network Operations Center (NOC) und vieles mehr umfasst. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.harmonypsa.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210331005997/de/

David Yang

+1 714 382 3357

david.yang@ingrammicro.com