Cloudflare bringt Zero-Trust-Sicherheit direkt zu den Unternehmen

Cloudflare plant, Geräte direkt in über 1.000 der weltweit am stärksten frequentierten Bürokomplexe und Mehrfamilienhäuser zu installieren, um deren Netzwerke zu sichern und zu vernetzen

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das dabei hilft, ein besseres Internet zu schaffen, gab heute bekannt, dass es sein Netzwerk auf symbolträchtige Gebäude wie den Salesforce Tower in San Francisco, den Willis Tower in Chicago, den John Hancock Tower in Boston und 30 Hudson Yards, 4 Times Square & 520 Madison in New York ausweiten wird, sowie die geplante weitere Expansion in Tausende anderer Bürogebäude und Mehrfamilienhäuser weltweit. Diese starke Expansion wird es Unternehmen ermöglichen, sich von Büros und Co-Working-Spaces aus einfach mit dem Cloudflare-Netzwerk zu verbinden, anstatt auf teure, unflexible Hardware-Lösungen angewiesen zu sein. Jetzt haben Unternehmen eine zusätzliche Möglichkeit, sich mit der Cloudflare One-Suite der SASE-Sicherheitslösungen zu vernetzen, um Mitarbeiter über alle in einer hybriden Arbeitslandschaft verwendeten Geräte, Anwendungen und Netzwerke hinweg zu schützen und zu vernetzen.

„Niemand weiß genau, wie die Zukunft der Arbeit für die einzelnen Unternehmen aussehen wird, aber wir wissen, dass sie flexibler sein wird“, sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Unternehmen sollten keine Abstriche bei der Sicherheit machen müssen, um ihren Mitarbeitern zu helfen, produktiv zu sein, egal ob sie im Büro, zu Hause oder unterwegs sind. Eine Zero-Trust-Lösung ist die einzige Möglichkeit für Unternehmen, auf alle Situationen vorbereitet zu sein. Erfolgreiche Unternehmen brauchen die leistungsfähigste, zuverlässigste und sicherste Konnektivität, ganz gleich, wo sie tätig sind.“

Seit Beginn des modernen Internets haben Unternehmen teure und hardwareintensive Büronetzwerke unterhalten. Noch nie hat sich diese Investition weniger ausgezahlt als im Zuge der COVID-19-Pandemie – und die hybride Zukunft der Arbeit wird die hohen Kosten für die Wartung und Sicherung dieser veralteten Infrastruktur nur noch verschlimmern.

Hinzu kommt, dass diese bestehenden Netzwerke nicht dafür ausgelegt sind, Mitarbeiter über alle ihre Geräte, Netzwerke, Anwendungen und Arbeitsorte hinweg zu schützen. Mit der direkten Verbindung zum Netzwerk von Cloudflare sparen Unternehmen die Zeit und die Kosten für die Identifizierung, Verwaltung und Sicherung ihrer eigenen Hardware. Diese Erweiterung des Cloudflare-Netzwerks erleichtert es Unternehmen jeglicher Größe, die Lösungen für Zero Trust und SASE (Secure Access Service Edge) einzusetzen, um Mitarbeiter unabhängig von ihrem Arbeitsort miteinander zu vernetzen und zu schützen.

„Während der gesamten Pandemie haben wir unsere über 12.000 Mitarbeiter dabei unterstützt, sowohl von zu Hause als auch von unseren Büros aus geschützt und störungsfrei zu arbeiten. Die Lösungen von Cloudflare waren dabei von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns darauf, weiterhin an effizienten und leistungsfähigen Lösungen zu arbeiten“, so Mark Papermaster, Chief Technology Officer und Executive Vice President, Technology and Engineering, bei Advanced Micro Devices Inc.

„Die Immobilienbranche befindet sich an der Schwelle zu einer Revolution, bei der neuartige Lösungen auf uralte Probleme angewendet werden. Dies gilt insbesondere für die Neugestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft“, sagte Kitty Sullivan, Principal, JLL Spark Global Venture Fund.

„Wir sehen ein großes Potenzial in der Art und Weise, wie Cloudflare das Netzwerk direkt an unsere Bürostandorte bringt“, sagte Aaron Dearinger, Edge Architect bei Garmin International. „Es ist entscheidend, dass wir unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen, produktiv und sicher zu arbeiten. Das macht es uns in Zukunft viel einfacher, dies zu tun, egal von wo aus unsere Teams arbeiten – und gleichzeitig werden unsere Netzwerkkosten reduziert.“

„Noch vor ein paar Jahren wäre die Eintrittsbarriere für den Bau erstklassiger digitaler Gebäude unerschwinglich gewesen. Glücklicherweise kommen hier die Cloud und das Utility-based Computing ins Spiel“, so Danny Stubbings, VP für Technology Development & Building Digitization bei Oxford Properties. „Das Schöne an diesem Modell ist, dass es uns eine viel größere Experimentierfreiheit gibt, um die Bereiche zu finden, die für unser Unternehmen und unsere Kunden wirklich einen Mehrwert darstellen.“

Das globale Netzwerk von Cloudflare erstreckt sich über mehr als 250 Städte in über 100 Ländern und hat seine Netzwerkkapazität in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Durch die kontinuierliche Erweiterung und Optimierung des Netzwerks ist Cloudflare in der Lage, Nutzern und Unternehmen überall auf der Welt ein schnelleres und zuverlässigeres Interneterlebnis zu bieten. Weitere Informationen über das Netzwerk von Cloudflare und Dienste wie Cloudflare One finden Sie in den unten stehenden Informationsquellen:

Birthday Week StartseiteÜber Cloudflare OneBlogeintrag: Cloudflare für BürosÜber Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift „Entrepreneur“ 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von „Fast Company“ 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „evtl.“, „werden“, „sollte“, „erwarten“, „untersuchen“, „vorhaben“, „davon ausgehen“, „könnte“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „prognostizieren“, „überlegen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potentiell“ oder „weiterhin“ oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, umfassen unter anderem Aussagen über die Ausweitung der Netzwerkstandorte von Cloudflare auf Bürogebäude und Mehrfamilienhäuser sowie die potenziellen Vorteile dieser Ausweitung für die Kunden und den direkten Anschluss an das Netzwerk und die Produkte von Cloudflare, die Anzahl und geographische Verteilung der Bürogebäude und Mehrfamilienhäuser, auf die das Netzwerk von Cloudflare ausgedehnt werden soll, der Zeitpunkt, zu dem diese Erweiterung des Netzwerks von Cloudflare stattfinden wird, und die Verfügbarkeit des Zugangs zum Netzwerk von Cloudflare in Bürogebäuden und Mehrfamilienhäusern, die technologische Entwicklung von Cloudflare, künftige Betriebsabläufe, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, so u. a. Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts von Cloudflare auf Formblatt 10-Q, der am 6. August 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Cloudflare verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2021 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210930005118/de/

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com