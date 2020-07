Cloudflare gibt neue Niederlassung in Tokio und neuen Leiter für Japan bekannt, um den APAC-Betrieb weiter zu unterstützen

Unternehmen erweitert seine Präsenz im APAC-Raum mit neuer Niederlassung in Tokio

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Sicherheits-, Leistungs- und Zuverlässigkeitsunternehmen, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass Tokio, Japan, die Heimat seiner neuesten Niederlassung im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) ist. Dieser Standort wird dem Unternehmen helfen, die Markenbekanntheit zu steigern, Kunden zu unterstützen und neue Fachkräfte zu rekrutieren. Cloudflare gab außerdem bekannt, dass Masa Aoba, ein erfahrener Technologie-Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der IT-Branche, diesen neuen Standort und dessen Team leiten wird.

Heute umfasst das globale Netzwerk von Cloudflare mehr als 200 Städte in mehr als 100 Ländern, darunter zwei Städte in Japan. Cloudflare investierte vor fast einem Jahrzehnt erstmals in Japan und erweiterte sein Netzwerk 2010, nur wenige Monate nach dem Start, nach Tokio. Das Unternehmen erweiterte sein Netzwerk später im Jahr 2015 nach Osaka. Heute umfasst das Cloudflare-Netzwerk 33 Städte in der gesamten APAC-Region. Cloudflare plant eine weitere Expansion in der Region, während das Netzwerk des Unternehmens bereits auf über 200 Städte weltweit anwächst.

„Als drittgrößte Volkswirtschaft und eines der am stärksten mit dem Internet verbundenen Länder der Welt war Japan eine klare Wahl, wenn es um Expansionsstandorte für unseren nächsten APAC-Standort ging“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Unsere neue Einrichtung und unser neues Team in Tokio bieten die einzigartige Gelegenheit, näher an unseren Kunden zu sein und noch mehr Unternehmen und Benutzern zu helfen, ein besseres Internet in ganz Japan und auf der ganzen Welt zu erleben.“

Mit mehr als 27 Millionen Internetwebseiten im Netzwerk von Cloudflare hat das Unternehmen bereits viele Kunden in der APAC-Region und insbesondere in Japan, einschließlich Sony Music Axis Inc.

Cloudflare hat auch eine Partnerschaft mit Accelia, Classmethod, D-Zero, Domo, Mitsui Knowledge Industry, Spelldata und GlobalDots Japan GK in Japan geschlossen, um gemeinsame Kunden im Land zu ermöglichen.

Masa Aoba, der erste japanische Leiter von Cloudflare, wird den Vertrieb und die Aktivitäten des Unternehmens in Japan überwachen und leiten. „Mehr als 90 Prozent der japanischen Bevölkerung nutzen das Internet und in Japan sind 52 der Fortune 500-Unternehmen ansässig“, sagte Masa Aoba, Leiter für Japan bei Cloudflare. „Mit diesem Maß an Konnektivität und Geschäftssinn haben wir eine große Chance, unsere Marke in Japan auszubauen. Ich freue mich darauf, unseren japanischen Kunden und Partnern dabei zu helfen, ihre geschäftskritischen Anwendungen zu sichern und zu optimieren, um eine Verbindung zu ihren Benutzern auf der ganzen Welt herzustellen.“

Im letzten Jahr hat Cloudflare sein APAC-Team um 63 Prozent vergrößert. Heute beschäftigt Cloudflare in APAC mehr als 180 Mitarbeiter. Der Standort von Cloudflare in Tokio wird sich seinen anderen weltweiten Niederlassungen in San Francisco (Kalifornien) , San Jose (Kalifornien} , Austin (Texas) Champaign (Illinois) , New York (New York) , Washington (D.C.) , Lissabon, London, München, Singapur, Sydney und Peking anschließen.

