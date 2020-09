Cloudflare kooperiert mit Internet Archive, um das Web immer verfügbar – Always Online™ – zu halten

Die Partnerschaft stellt sicher, dass Website-Besucher Zugang zu aktuellen Inhalten haben, wenn die Ursprungsserver nicht erreichbar sind

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Internet Archive eingegangen ist, einer gemeinnützigen digitalen Bibliothek, die ein digitales Archiv des World Wide Web unter dem Namen Wayback Machine betreibt. Durch die Partnerschaft mit Internet Archive stärkt Cloudflare seine Always Online-Lösung, die Websites auch dann verfügbar macht, wenn ihre ursprünglichen Server ausgefallen sind, und hält das Internet für Nutzer weltweit funktionsfähig.

Always Online wurde 2010 eingeführt und ist wie eine Versicherung für Websites. Es speichert eine statische Version von Websites im Cache, d. h. wenn Ihr Webhost oder Dienstleister aus irgendeinem Grund ausfällt, wird das System aktiviert, um Ihre Website online zu halten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Ruf einer Website geschädigt wird, die Benutzererfahrung beeinträchtigt wird oder sogar das Suchranking sinkt, wenn der Ursprung der Website offline geht, eine Zeitüberschreitung auftritt oder die Website anderweitig beschädigt wird. Ab sofort holt der „Always Online“-Service von Cloudflare die zuletzt archivierte Version einer Website aus dem Internet-Archiv, eine zusätzliche Sicherheit, falls diese nicht im lokalen Cache gefunden werden kann. Dazu verwendet Internet Archive die gleiche Crawling-Infrastruktur, die es seiner Wayback Machine ermöglicht hat, bis heute über 465 Milliarden Webseiten zu archivieren.

„Die Wayback Machine von Internet Archive verfügt über eine beeindruckende Infrastruktur, mit der das Web in großem Maßstab archiviert werden kann“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Durch die Zusammenarbeit können wir einen weiteren Schritt hin zu einem zuverlässigeren Internet machen, indem wir Serverprobleme für unsere Kunden und damit Unterbrechungen von Geschäften und Benutzern im Internet verhindern.“

Die Wayback Machine von Internet Archive archiviert das öffentliche Web seit 1996 und hat bis heute mehr als 468 Milliarden Websites und mehr als 45 Petabyte an Informationen aufbewahrt und verfügbar gemacht. Cloudflare-Kunden können mit einem Klick im Cloudflare-Dashboard einfach auf den neuen „Always Online“-Service upgraden. Dies ermöglicht es der Wayback Machine, die Website in regelmäßigen Abständen zu durchsuchen und zu archivieren.

„Durch unsere Partnerschaft mit Cloudflare erfahren wir von Webseiten, von denen wir sonst vielleicht nichts gewusst hätten, und archivieren sie, und durch die Integration mit dem „Always Online“-Service von Cloudflare stehen die Archive dieser Seiten denjenigen zur Verfügung, die versuchen, auf sie zuzugreifen, wenn sie über das Live-Web nicht mehr verfügbar sind“, sagte Mark Graham, Direktor der Wayback Machine bei Internet Archive.

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat sich die Unterstützung beim Aufbau eines besseren Internets zum Ziel gesetzt. Die Cloudflare-Plattform schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und betreibt Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

