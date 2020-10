Cloudflare kündigt Cloudflare One an, eine Plattform zur Vernetzung und Sicherung von Unternehmen und Remote-Teams überall und auf jedem Gerät

Die neue Plattform verwendet ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell und bietet Unternehmen jeder Größe eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, die Geräte, Daten und Anwendungen, auf die sie sich verlassen, zu schützen

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit für ein besseres Internet, veröffentlichte heute Cloudflare One, eine umfassende, Cloud-basierte Network-as-a-Service-Lösung für Ihre Belegschaft. Da immer mehr Unternehmen für ihren Betrieb auf das Internet angewiesen sind, schützt und beschleunigt Cloudflare One die Performance von Geräten, Anwendungen und ganzen Netzwerken, um die Sicherheit der Belegschaft zu gewährleisten. Jetzt können Unternehmen ihre Mitarbeiter auf flexible und skalierbare Weise schützen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, wenn dezentrale Teams von mehreren Geräten und persönlichen Netzwerken aus arbeiten.

„Nach Jahrzehnten des Aufbaus veralteter Unternehmensnetzwerke bleiben Organisationen mit schwerfälligen Systemen zurück, die ihre jetzt leeren Büros schützen sollen. Die einzige Möglichkeit, die heutige Wirtschaft mit Arbeitsplätzen an jedem beliebigen Ort zu sichern, besteht darin, jeden einzelnen Mitarbeiter zu schützen, indem man seine individuellen Netzwerke, Geräte und den Zugang zu geschäftskritischen Anwendungen schützt“, so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Mit Cloudflare One geben wir Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, ihre Sicherheits- und Netzwerkbedürfnisse nahtlos zu erfüllen, unabhängig davon, wie sich ihre Geschäftsanforderungen ändern.“

Unternehmen haben in der Vergangenheit einen Burg-und-Graben-Ansatz für die Sicherheit verfolgt, wodurch eine Barriere zwischen dem Unternehmensnetzwerk und externen Bedrohungen geschaffen wurde. Jetzt, da Anwendungen in die Cloud verlagert wurden und mehr Mitarbeiter außerhalb des Büros arbeiten, ist dieses Modell nicht mehr zeitgemäß. Mitarbeiter sind von der Geschwindigkeit und der Benutzererfahrung mit VPNs frustriert, und Unternehmen wünschen sich eine Alternative zu dem teuren Flickenteppich von Altlösungen, die zur Sicherung und Vernetzung von Firmenbüros untereinander sowie mit dem Internet erforderlich sind. Die heutige neue Landschaft erfordert einen Zero-Trust-Ansatz, bei dem Organisationen nicht automatisch irgendwelchen Anfragen zu Unternehmensdaten oder -ressourcen trauen, sondern stattdessen jeden Verbindungsversuch zu Unternehmenssystemen überprüfen müssen, bevor sie den Zugriff erlauben.

Angesichts der durch die Pandemie verursachten schnellen Verlagerung auf Fernarbeit suchen Unternehmen aller Größen nach einer Zero-Trust-Architektur. Folgendes geht aus einer im Oktober 2020 von Forrester Consulting in Auftrag gegebenen Studie hervor:



76 % der Unternehmen geben heute an, dass der Sicherheitsansatz ihrer Organisation „veraltet“ ist und dass sie zu einem Zero-Trust-Rahmenwerk übergehen müssen.



82 % aller Organisationen haben sich bereits verpflichtet, zu einer Zero Trust-Sicherheitsarchitektur überzugehen.



80 % der Führungskräfte im Sicherheitsbereich gaben an, dass ihre Organisationen die Bemühungen um eine Cloud-Transformation im Jahr 2020 beschleunigt hätten, aber sie seien nicht darauf vorbereitet, eine solche Umstellung zu bewältigen.



Cloudflare sichert und beschleunigt mehr als 25 Millionen Web-Objekte über ein globales Netzwerk, das mehr als 200 Städte in mehr als 100 Ländern abdeckt. Cloudflare One nutzt denselben Netzwerkumfang, um Unternehmen mehrere Zugänge zum öffentlichen Internet zu ermöglichen, von Büros über Rechenzentren bis hin zu Mitarbeitern vor Ort und verbindet den Datenverkehr mit der umfassenden Zero-Trust-Lösung von Cloudflare. Diese einheitliche Lösung ermöglicht schnelle und sichere Verbindungen zu Arbeitsplatz-Anwendungen, ermöglicht es Teams, eine Anwendung zu nutzen, ohne sie dem öffentlichen Internet auszusetzen, sichert persönliche Geräte für die geschäftliche Nutzung und funktioniert in jeder Umgebung mit jedem Cloud-Anbieter.

Cloudflare One bietet ein einheitliches Set von Tools für eine Zero-Trust-Lösung, die Organisationen eine zentrale Anlaufstelle für Dinge wie die folgenden bietet:



Sicherung jeder Verbindung: Mitarbeiter an entfernten Standorten können denselben Schutz erhalten, den sie von einer Firmen-Firewall erwarten, unabhängig davon, von wo aus sie arbeiten. Bei Cloudflare One prüft Cloudflare Access bei jedem Workload die Identität, und Cloudflare Gateway sorgt dafür, dass Benutzer, Geräte und Daten im Internet sicher sind.



Schutz vor Zero-Day-Angriffen: Die heutigen Browser sind von Natur aus anfällig für Zero-Day-Angriffe und andere bösartige Bedrohungen im Internet. Die Remote-Browser-Isolationstechnologie von Cloudflare schafft eine Lücke zwischen dem Browser des Benutzers und dem Endpunkt und schützt Geräte und Netzwerke vor Exploits und Angriffen.



Integration mit den von Ihnen verwendeten Sicherheitslösungen: Cloudflare lässt sich nahtlos mit führenden Identitätsplattformen wie Okta, Onelogin und Ping Identity sowie Endpunktschutzplattformen wie CrowdStrike, VMware Carbon Black, Tanium und SentinelOne integrieren, um die Identität zu überprüfen und den Gerätezustand zu beurteilen, bevor der Zugriff auf Anwendungen gewährt wird.



Überwachung und Verwaltung Ihres Netzwerks mit einer einzigen Oberfläche (Pane of Glas): Mit den Firewall-Funktionen von Cloudflare erhalten Unternehmen einen umfassenden Überblick über alle Datenströme weltweit. Jetzt haben Unternehmen einen Überblick aus der Vogelperspektive über das Geschehen in ihren Rechenzentren, Zweigstellen, Clouds und Endpunkten und können diese Informationen dann nutzen, um Einbrüche und Bedrohungen im gesamten Netzwerk schnell einzudämmen.



Laut Chase Cunningham, VP, Principal Analyst Serving Security & Risk Professionals bei Forrester, in dem Bericht „The Forrester Wave™: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q3 2020“: „In dem Maße, wie Legacy-Technologie veraltet und weniger effektiv wird, werden verbesserte technische Fähigkeiten, die die Zukunft der Arbeit vorantreiben, bestimmen, welche Anbieter die Führung übernehmen werden. Anbieter, die in der Lage sind, gesicherte Remote-Mitarbeiter, eine Zero-Trust-Mission und benutzerfreundliche Technologie bereitzustellen, können ihren Kunden erfolgreich echtes Zero Trust bieten.“

Cloudflare-One-Kunden

„JetBlue Travel Products benötigte eine Möglichkeit, den Crew-Mitgliedern einen sicheren und einfachen Zugang zu intern verwalteten Apps für Zusatzleistungen zu ermöglichen“, sagte Vitaliy Faida, General Manager, Data/DevSecOps bei JetBlue Travel Products. „Cloudflare gab uns all das und mehr – eine viel effizientere Möglichkeit, Geschäftspartner und Besatzungsmitglieder mit wichtigen internen Tools zu vernetzen.“

„OneTrust setzt auf Cloudflare zur Aufrechterhaltung unseres Netzwerkumfangs, so dass wir uns auf die Bereitstellung von Technologien konzentrieren können, die unseren Kunden zu mehr Vertrauen verhelfen“, so Blake Brannon, CTO von OneTrust. „Mit Cloudflare können wir auf einfache Weise kontextsensitive Zero-Trust-Richtlinien für den sicheren Zugriff auf unsere Entwickler-Tools erstellen. Mitarbeiter können sich mit den Tools vernetzen, die sie benötigen, so dass die Teams nicht einmal wissen, dass Cloudflare das Backend betreibt. Es funktioniert einfach.“

„Discord ist der Ort, an dem die Welt Beziehungen aufbaut. Cloudflare hilft uns bei der Erfüllung dieses Auftrags, indem unser internes Ingenieurteam mit den Tools vernetzt wird, die sie benötigen“, so Mark Smith, Director of Infrastructure bei Discord. „Mit Cloudflare können wir beruhigt sein, da wir wissen, dass jede Anfrage bezüglich unserer kritischen Anwendungen auf Identität und Kontext geprüft wird – ein echter Zero-Trust-Ansatz.“

„Wenn Sie ein schnell wachsendes, sicherheitsorientiertes Unternehmen wie Area 1 sind, ist alles, was die Entwicklung verlangsamt, der Feind“, so Blake Darché, CSO bei Area 1 Security. „Mit Cloudflare haben wir einen einfacheren, sichereren Weg gefunden, unsere Mitarbeiter mit den Tools zu verbinden, die sie für unser Wachstum benötigen – und die Anwendung ist blitzschnell.“

„Wir haben im April 2020 zügig damit begonnen, Kindern in ganz Großbritannien während der Coronavirus-Pandemie Fernunterricht anzubieten“, sagte John Roberts, Technology Director an der Oak National Academy. „Cloudflare Access machte es für uns schnell und einfach, ein riesiges Netzwerk von Lehrern und Entwicklern in unseren Produktionsstätten zu authentifizieren, und wir richteten es in buchstäblich weniger als einer Stunde ein. Cloudflares WAF hat dazu beigetragen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer öffentlich zugänglichen Website vom ersten Tag an zu gewährleisten.“

„Mit Cloudflare konnten wir unsere Abhängigkeit von VPNs und IP-Zulassungslisten für Entwicklungsumgebungen reduzieren. Unsere Entwickler und Tester müssen sich nicht von bestimmten Standorten aus anmelden, und wir konnten eine SSO-Lösung einsetzen, um den Anmeldevorgang zu vereinfachen“, so Alexandre Papadopoulos, Director of Cyber Security bei INSEAD. „Der Zugriff ist einfacher zu verwalten als VPNs und andere Fernzugriffslösungen, was unseren IT-Teams den Druck genommen hat. Sie können sich auf interne Projekte konzentrieren, anstatt Zeit mit der Verwaltung des Fernzugriffs zu verbringen.“

Cloudflare-One-Partner

„In der heutigen Geschäftskultur der Arbeit von überall aus ist das Risiko von Kompromissen erheblich gestiegen, da die Mitarbeiter und ihre Geräte außerhalb der Büromauern ständig von einer feindlichen Bedrohungsumgebung umringt sind“, sagte Amol Kulkarni, Chief Product Officer bei CrowdStrike. „Durch unsere Integration mit Cloudflare können Unternehmen die Leistungsfähigkeit der CrowdStrike-Falcon-Plattform nutzen, um die Sicherheitssituation eines jeden Hosts für den Anwendungszugriff genau zu bewerten und einen durchgehenden Zero-Trust-Schutz über Endpunkte, Workloads und Anwendungen hinweg bereitzustellen, um Angriffe in Echtzeit zu stoppen.“

„Die VMware Carbon Black Cloud konsolidiert mehrere Sicherheitsangebote für Endpunkte und Workloads in einer einzigen, nativen Cloud-Plattform“, so Tom Corn, Senior Vice President, Security Business Unit, VMware. „Durch die Nutzung der VMware Carbon Black Cloud kann Cloudflare Kunden dabei helfen, die Verbindung von Geräten mit ihrer Cloud zu ermöglichen und Zero-Trust-Netzwerke besser zu sichern und zu verwalten.“

„Ping Identity hilft Unternehmen, mit der Intelligent-Identity-Plattform die Sicherheit und das Benutzererlebnis in ihrem gesamten digitalen Umfeld zu verbessern“, so Baber Amin, CTO West von Ping Identity. „Cloudflare integriert sich in die globale Authentifizierungsberechtigung von Ping Identity, um Teams, die im Internet arbeiten, eine umfassende Identitäts- und Zero-Trust-Netzwerklösung zu bieten und sicherzustellen, dass nur die richtigen Personen zur richtigen Zeit den richtigen Zugriff auf Ressourcen erhalten.“

„Die Unternehmen haben sich mit der Idee eines sich auflösenden traditionellen Perimeters abgefunden. Das verteilte und dynamische Perimeter von heute erfordert einen grundlegend neuen Sicherheitsansatz“, so Chuck Fontana, SVP Business & Corporate Development bei SentinelOne. „In Partnerschaft mit Cloudflare bietet unsere KI-gestützte Cybersicherheitsplattform modernen Unternehmen eine zuverlässigere Zero-Trust-Sicherheitslösung, die sich über die Geräte, das Netzwerk und die unternehmenskritischen Anwendungen erstreckt, auf die sich Unternehmen verlassen.“

„Zero-Trust-Sicherheitsarchitekturen begannen auf Netzwerkebene mit der Segmentierung und Umsetzung, aber da Unternehmensressourcen und -daten zunehmend auf Endpunkten leben, muss eine Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur sowohl den Endpunkt als auch das Netzwerk berücksichtigen“, so Pete Constantine, Chief Product Officer bei Tanium. „Das Wissen um die Identität des Endpunkts sowie die Gewissheit, dass er aktuell und gegen Sicherheitsbedrohungen geschützt ist und nicht kompromittiert wurde, ist für die Gewährleistung eines sicheren Zugriffs auf die Ressourcen eines Unternehmens von größter Bedeutung.“

„Wenn Unternehmen auf Cloud-Infrastrukturen umstellen und Zero-Trust-Sicherheitsmodelle einführen, müssen sie Sicherheitsrichtlinien über heterogene hybride Netzwerke hinweg visualisieren, verwalten und umsetzen“, so Satin Mirchandani, Präsident und CEO von FireMon. „Durch unsere Partnerschaft mit Cloudflare können Unternehmen die Performance- und Sicherheitsvorteile von Cloudflare One nutzen und gleichzeitig konsistente Transparenz und Kontrolle über ihre gesamte Netzwerksicherheit sicherstellen.“

Um mehr über Cloudflare One zu erfahren, sehen Sie sich bitte die unten aufgeführten Quellen an:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat die Mission, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Die Cloudflare-Plattform schützt und beschleunigt alle Internet-Anwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Zeile Code. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internet-Objekte wird durch sein intelligentes, globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Attacken zu bemerken. Cloudflare wurde vom Entrepreneur Magazine in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur 2018 aufgenommen und von Fast Company unter den innovativsten Unternehmen weltweit 2019 genannt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) mit Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), Seattle (Washington), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Washington (D.C.), Lissabon, London, München, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

VMware und Carbon Black sind eingetragene Marken oder Markenzeichen von VMware, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „evtl.“, „werden“, „sollte“, „erwarten“, „untersuchen“, „vorhaben“, „davon ausgehen“, „könnte“, „beabsichtigen“. „anstreben“, „prognostizieren“, „überlegen“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potentiell“ oder „weiterhin“ oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu unseren Plänen und Zielen für Cloudflare One, zu den Vorteilen, die sich für Kunden aus der Verwendung unserer Produkte ergeben, zu den erwarteten Funktionen und Leistungen unserer Produkte, zu unserer technologischen Entwicklung, zu zukünftigen Betriebsabläufen, zum Wachstum, zu Initiativen oder Strategien sowie Kommentare unseres CEO und anderer Personen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken, die in unseren bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q, der am 10. August 2020 eingereicht wurde, beschrieben sind, sowie aufgrund anderer Unterlagen, die wir gelegentlich bei der SEC einreichen.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Wir verpflichten uns nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir können die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht unangemessen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

