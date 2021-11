Cloudflare macht es Entwicklern leicht, beliebige Anwendungen auf seiner branchenführenden serverlosen Plattform zu erstellen

Übertrifft mehr als zwei Millionen Anwendungen auf der globalen Plattform von Cloudflare und kündigt neue Tools, Integrationen und Partnerschaften an

Cloudflare, Inc. (NYSE:NET), das Unternehmen für Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit, das beim Aufbau eines besseren Internets hilft, kündigte heute neue Tools und Integrationen an, um die Entwicklung von Anwendungen einfach, flexibel und schnell zu machen. Entwickler können sich jetzt neben Cloudflares eigenen Tools wie Durable Objects mit ihren bestehenden Datenbanken wie MySQL, MongoDB, Prisma oder Postgres verbinden, um Daten einfach und intelligent am Edge zu speichern und darauf zuzugreifen. Dies löst ein großes Problem für Entwickler – die Verwaltung von Daten – und macht es einfacher denn je, jede Art von Anwendung zu erstellen, unabhängig von Komplexität, Compliance-Anforderungen oder Leistungsanforderungen.

Das Versprechen von Serverless Computing besteht darin, Entwicklern zu ermöglichen, sich auf das Schreiben von Code und die Lösung von Herausforderungen für ihre Kunden zu konzentrieren, ohne sich um die Konfiguration und Verwaltung der Infrastruktur kümmern zu müssen. Obwohl eine serverlose Umgebung die Entwicklung erleichtern soll, stellen heute existierende Lösungen Entwickler immer noch vor Herausforderungen, wenn es um die Arbeit mit Daten geht. Das Verbinden oder Migrieren von Datenbanken zu serverlosen Lösungen ist eine komplexe Herausforderung, die Entwickler lösen müssen und die Zeit und Energie für die Erstellung von Anwendungen verbrauchen. Heute macht es Cloudflare Entwicklern leicht, ihre bestehenden Datenbanken mit Cloudflare Workers® zu verbinden und ermöglicht es Entwicklern auch, neue und innovative Datentechnologien zur Nutzung von Daten zu verwenden.

„Das Versprechen von serverlosem Computing ist seine Einfachheit, und dieses Versprechen zieht jeden Tag Hunderte von Entwicklern dazu, sich für Cloudflare Worker anzumelden, um ihre Unternehmen, Websites und Anwendungen zu unterstützen“, sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Wir investieren ständig, um die Plattform zur schnellsten, flexibelsten und benutzerfreundlichsten serverlosen Plattform auf dem Markt zu machen. Aus diesem Grund basieren diese neuen Tools und Partnerschaften auf unserer Überzeugung, dass jeder Entwickler auf der Welt in der Lage sein sollte, seine Daten zu verbinden, um jede Art von Anwendung auf Cloudflare zu erstellen.“

Die Entwicklerplattform von Cloudflare, einschließlich Cloudflare Workers, hilft Entwicklern bei der sofortigen Bereitstellung von Code im globalen Cloudflare-Netzwerk, das mehr als 250 Städte in über 100 Ländern umfasst, für außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Seit 2017 haben mehr als 350.000 Entwickler auf der Entwicklerplattform von Cloudflare aufgebaut und mehr als zwei Millionen Anwendungen mit Cloudflare Workers gestartet. Die Plattform wurde kürzlich auch als Leader in The Forrester New Wave™: Edge-Entwicklungsplattformen, Bericht zum vierten Quartal 2021 ausgezeichnet.

„Cloudflare Workers hat die Entwicklung von LendingTree revolutioniert“, sagte John Turner, Application Security Lead bei LendingTree. „Wir können JavaScript asynchron innerhalb oder neben einer Client-Sitzung ausführen, Daten manipulieren und Entscheidungen treffen, ohne die Leistung oder Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. Diese Funktionalität bietet keine andere Lösung.“

„Unsere Kunden und Mitarbeiter benötigen eine schnelle und zuverlässige Erfahrung. Cloudflare Workers schafft eine nahtlose Erfahrung für unsere Entwickler, ohne die Leistung für unsere Endbenutzer zu beeinträchtigen“, sagte Hamidreza Khamjani, Application Services, NOV Inc. (National Oilwell Varco). „Cloudflare Workers ermöglicht Innovation, indem es die Technologie von morgen für den Legacy-Code von gestern bereitstellt.“

Da Entwickler immer komplexere Anwendungen erstellen, benötigen sie mehr Möglichkeiten, um ihre Daten vom Edge von Cloudflare aus zu speichern und darauf zuzugreifen. Heute kündigt Cloudflare drei neue Möglichkeiten für Entwickler an, Daten in Cloudflare Workers zu nutzen:

Durable Objects: Jetzt kann jeder komplexe Anwendungen vollständig am Edge ausführen

Erstens macht Cloudflare Durable Objects allgemein für alle verfügbar. Die größte Herausforderung bei der Arbeit an verteilten Systemen ist nicht nur der Umgang mit Daten, sondern die Skalierung des Zugriffs auf diese Daten. Mit Durable Objects hat Cloudflare ein innovatives Zugriffsmuster für Daten geschaffen, das extreme Skalierbarkeit und mühelose Einhaltung der Datenhoheit ohne zusätzliche Komplexität für Entwickler bietet. Mit Durable Objects können Entwickler bisher komplexe Anwendungen wie kollaboratives Whiteboarding, Gameserver oder globale Warteschlangen in nur wenigen Codezeilen implementieren.

Datenbankpartnerschaften: Verbinden Sie Ihre Datenbanken direkt mit dem Edge von Cloudflare

Zweitens kündigte Cloudflare neue Partnerschaften mit MongoDB und Prisma an, um Entwicklern zu helfen, ihren Zugriff auf Daten von Cloudflares Edge aus zu erweitern. Mit dem Zugriff auf MongoDB Atlas – die führende gehostete Dokumentendatenbank in der Cloud – können Entwickler vollständige Anwendungen erstellen, die eine umfassende Abfragesprache erfordern. Das Hinzufügen der Prisma Data Platform bietet Entwicklern eine benutzerfreundliche, moderne Datenschicht, die es Entwicklern ermöglicht, sich mit MySQL, Postgres und SQL Server zu verbinden und gleichzeitig die Schwierigkeiten bei der Arbeit über Datenbankplattformen hinweg zu abstrahieren.

Datenbank-Konnektoren: Integrieren Sie Cloudflare Worker nahtlos in relationale Datenbanken

Schließlich kündigte Cloudflare Database Connectors an, die es Entwicklern ermöglichen, sich direkt mit klassischen relationalen Datenbanken, einschließlich MySQL und PostgreSQL, zu verbinden. Auf diese Weise können Entwickler ihre vorhandenen Tools verwenden und gleichzeitig von der Skalierbarkeit und Entwicklererfahrung von Cloudflare Workers profitieren. Um mehr zu erfahren, tragen Sie sich in die Warteliste ein.

