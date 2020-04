Strategische Zusammenarbeit erleichtert Unternehmen innerhalb und außerhalb Chinas, dem größten Online-Markt der Welt, das Geschäft

Cloudflare (NYSE:NET), das Unternehmen mit dem Ziel, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen, und JD Cloud & AI, der intelligente Technologieanbieter von JD.com, Chinas größtem Einzelhändler, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um globalen Unternehmen, die in China geschäftlich tätig sind, und chinesischen Unternehmen, die Verbraucher weltweit erreichen, ein schnelleres und sichereres Internet zur Verfügung zu stellen. Diese Zusammenarbeit verbindet die integrierte globale Cloud-Plattform von Cloudflare mit dem umfangreichen Netzwerk, der Infrastruktur und den Dienstleistungen von JD Cloud & AI in China und bietet Unternehmen, die ein globales Publikum erreichen wollen, ein nahtloses Erlebnis.

JD Cloud & AI ist einer der Kerngeschäftsbereiche von JD.com, der sich auf technologische Dienstleistungen konzentriert, die auf dem Liefer- und Einzelhandelsnetzwerk von JD.com aufbauen. Er stellt öffentliche, private und hybride Cloud-Dienste über mehr als 300 Produktangebote bereit. Die Zusammenführung der intelligenten globalen Plattform von Cloudflare mit der robusten Infrastruktur und den Diensten von JD Cloud & AI innerhalb Chinas ermöglicht es Unternehmen, nahtlos und sicher Cloud-basierte Firewalls, DDoS-Reduzierung (Distributed Denial of Service), Content-Bereitstellung und DNS-Dienste weltweit zu implementieren – an der Peripherie und ohne die Notwendigkeit von Hardware oder Vor-Ort-Boxen.

Heute umfasst Cloudflares globales Netzwerk 200 Städte in mehr als 90 Ländern und Regionen, darunter 17 Städte auf dem chinesischen Festland – ein Markt, den Cloudflare erstmals 2015 erschlossen hat. Im Laufe der nächsten drei Jahre wird diese strategische Zusammenarbeit die globale Verfügbarkeit von Cloudflare auf 150 zusätzliche Rechenzentren auf dem chinesischen Festland ausweiten, wodurch die Rechenzentren des Unternehmens in der Region um 700 Prozent wachsen werden.

„Unternehmen auf der ganzen Welt mussten die Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte führen und ihre Kunden erreichen, neu überdenken, insbesondere angesichts der globalen Pandemie, die jeden Markt erfasst hat. Cloudflare und JD Cloud & AI arbeiten zusammen, um Unternehmen noch mehr Möglichkeiten zu bieten, mit einem integrierten globalen Netzwerk sicher, schnell und zuverlässig zu sein“, sagte Matthew Prince, Co-Founder und CEO von Cloudflare. „Wir minimieren die technischen und logistischen Hürden, denen sich Unternehmen gegenübersehen, wenn sie Geschäfte innerhalb und außerhalb Chinas tätigen wollen. Ich bin stolz darauf, mit JD Cloud & AI zusammenzuarbeiten, um weiterhin Tools anzubieten, die Unternehmen dabei helfen, auf dem chinesischen Markt und dem Rest der Welt erfolgreich zu sein.“

„Ich freue mich sehr, diese strategische Zusammenarbeit mit Cloudflare aufzubauen“, sagte Dr. Bowen Zhou, President von JD Cloud & AI. „Cloudflares Mission, ‚beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen‘, deckt sich eng mit dem Engagement von JD Cloud & AI, globalen Partnern den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung der weitreichenden Erfahrung von JD.com in umfangreichen Geschäftsszenarien sowie seiner logistischen und technologischen Fähigkeiten glauben wir, dass diese Zusammenarbeit wertvolle Dienste bereitstellen wird, die die Art und Weise, wie Geschäfte für Benutzer innerhalb und außerhalb Chinas abgewickelt werden, verändern werden.“

Cloudflare bietet ein wirklich integriertes globales Netzwerk, das den Kunden ein sicheres, schnelles und zuverlässiges Erlebnis für Besucher innerhalb und außerhalb Chinas bietet. Cloudflare-Kunden können ihr China-Netzwerk mit nur wenigen Klicks und ohne Änderung einer einzigen Zeile Code aktivieren. Nach der Aktivierung werden ihre Besucher innerhalb Chinas von Rechenzentren innerhalb Chinas bedient, während Besucher außerhalb Chinas weiterhin vom nächstgelegenen Cloudflare-Rechenzentrum aus bedient werden, wodurch für ihre Anwendungen in China ohne zusätzliche Konfigurationsänderungen sekundenlange Latenzzeiten vermieden werden.

Als zweitgrößter Markt der Welt ist China wichtig für globale Unternehmen wie Garmin. Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz stützt sich auf eine erstklassige Erfahrung für seine Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich der Kunden auf dem chinesischen Festland. „Vor Cloudflare hatten unsere Kunden in China eine erhebliche Verzögerung bei der Aktualisierung ihrer Wearable-Produkte“, so Aaron Dearinger, Edge Architect, Garmin International. „Nachdem wir ein Cloudflare-Kunde geworden sind, wurden unsere Geräte in China viel schneller aktualisiert. Dies war eine wichtige Verbesserung des Benutzererlebnisses für unsere Kunden.“

Auf China entfallen 21 Prozent der 3,8 Milliarden Internetnutzer weltweit – damit ist China heute der größte Online-Markt. Die in Austin, Texas, ansässige National Instruments Corporation, ein Hersteller von automatisierten Testgeräten und Software für virtuelle Instrumente, hat in den letzten 20 Jahren stark in China investiert. „Ungefähr ein Drittel unseres Internet-Verkehrs stammt aus Asien, und ein Großteil dieses Verkehrs kommt aus China“, sagte Robert Cope, IT Architect bei National Instruments. „Eine hochsichere Erfahrung innerhalb Chinas zu haben, mit all den Leistungsvorteilen, die Cloudflare mit sich bringt, ist ein Hauptgrund, warum wir uns für Cloudflare entschieden haben. Dies war besonders vorteilhaft, da sich die meisten unserer ursprünglichen Server in Austin, Texas, befinden. Wir freuen uns über das anhaltende Wachstum von Cloudflare auf dem chinesischen Markt und sind gespannt, wie es weitergeht.“

