CMC Materials gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der Industriekonzern CMC Materials, Inc. (ISIN: US12709P1030, NASDAQ: CCMP) wird am 6. November 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 44 US-Cents je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 12. Oktober 2020.

CMC Materials zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1,76 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 145,99 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,21 Prozent (Stand: 1. Oktober 2020). CMC Materials gab am Donnerstag auch die Umbennung von Cabot Microelectronics in CMC Materials bekannt. CMC Materials ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Spezialchemie (Herstellung von Poliermitteln). Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich in Aurora, im US-Bundesstaat Illinois. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Cabot einen Umsatz von 274,73 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 271,88 Mio. US-Dollar), wie am 5. August berichtet wurde. Der Gewinn betrug 34,53 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 18,88 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2020 an der Wall Street mit 1,08 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Oktober 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de