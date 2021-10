CNN - Ehemaliger US-Präsident Clinton im Krankenhaus

Washington (Reuters) - Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton liegt im Krankenhaus.

"Am Dienstagabend (Ortszeit) wurde Clinton in das UCI Medical Center eingeliefert, um eine Infektion zu behandeln", schrieb Clintons Sprecher Angel Urena am Donnerstag auf Twitter https://twitter.com/angelurena/status/1448818994639687681. Bei der Infektion handele es sich nicht um Covid-19. Clinton sei auf dem Weg der Besserung, in guter Stimmung und unglaublich dankbar für die Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter, die ihn "hervorragend versorgen".

Zuvor hatte der Sender CNN berichtet, Clinton sei mit dem Verdacht auf eine Blutinfektion eingeliefert worden und läge aus Schutz vor seiner Privatsphäre auf der Intensivstation. Sein Zustand stehe nicht im Zusammenhang mit seinen früheren Herzproblemen oder COVID-19, so CNN.