„Coca-Cola-Aktie kaufen“: Jetzt die Top-Aktie für dein Depot?!

Die Coca-Cola-Aktie kaufen? Für viele Einkommensinvestoren ist der Gesamtmix eigentlich recht einfach beschrieben: Es winkt ein defensives Geschäftsmodell mit einer starken Marke sowie knapp über 3 % Dividendenrendite mit einer stabilen Historie. Damit kann man wenig verkehrt machen. Sowie in vielen Jahren auch nichts allzu richtig, wenn wir die historische Gesamtrendite der vergangenen Jahre betrachten.

Allerdings könnte die Coca-Cola-Aktie genau jetzt eine spannende Wahl sein, zumindest für eine Analystin. Sie sieht jetzt das Potenzial des US-amerikanischen Getränkekonzerns gekommen. Riskieren wir einen Blick darauf, was Foolishe Investoren zu dieser Einschätzung wissen sollten. Kleiner Hinweis: Natürlich hat das auch etwas mit der Inflation zu tun.

Coca-Cola-Aktie: Jetzt bei Inflation die Top-Aktie?

Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine Analystin aus dem Hause JPMorgan. Sie hat die Coca-Cola-Aktie auf Overweight hochgestuft und empfiehlt die Anteilsscheine jetzt zu einem Kauf. Das hat mehrere Gründe, die uns natürlich bedeutend mehr interessieren als simple Kursziele.

Ihrer Ansicht nach würde sich jetzt die Stärke des US-Getränkekonzerns aus Atlanta zeigen. So könne Coca-Cola aufgrund des starken Markenwerts und der Ertragsstärke einen Kostendruck besser kompensieren. Oder anders ausgedrückt: Steigende Rohstoffpreise können einfach weitergegeben werden. An die Abfüller sowie letztlich an den Handel.

Die Coca-Cola-Aktie sei außerdem günstig bewertet. Sowohl im historischen Vergleich als auch gemessen an Peers. Wenn dann ein Umsatzwachstum aufgrund der Preiseffekte dazukäme, könnten die Anteilsscheine vor einer Outperformance stehen. Eine Investitionsthese, die in der Zeit des Kostendrucks und der Inflation durchaus zutreffend sein könnte.

Foolishe Investoren sollten zudem nicht vergessen: Das Management des US-Konzerns hat in der Vergangenheit massiv daran gearbeitet, den Konzern umzustellen. Lediglich ca. jede dritte Flasche wird in Eigenregie abgefüllt. Das operative Geschäft umfasst primär das Vergeben von Lizenzen und das Herstellen des Sirups als Basis für die Getränke. Ohne Zweifel ein starkes Geschäftsmodell, das die Abfüller eher in eine Abhängigkeit zum Konzern aus Atlanta bringt.

Auch mein Inflations-Hedge

Die Coca-Cola-Aktie ist auch mein Inflations-Hedge. Ich sehe die Markenstärke ähnlich stark. Grundsätzlich könnten sich Preissteigerungen auf das Wachstum auswirken und zu einer günstigeren Bewertung oder zu steigenden Dividenden führen. 3 % Dividendenrendite und knapp über 2 % Dividendenwachstum: Damit könnte es womöglich in einem inflationären Umfeld vorbei sein.

Ob die Anteilsscheine des US-Konzerns im Jahr 2022 dabei besonders aufdrehen, ist mir eigentlich egal. Es geht mir primär um stabile Umsätze, Ergebnisse, Gewinnen und freie Cashflows. Sowie darum, dass die starke Marke und die defensive Klasse das zeitlos ermöglichen kann, egal in welchem Markt- und Börsenumfeld.

Der Artikel „Coca-Cola-Aktie kaufen“: Jetzt die Top-Aktie für dein Depot?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

