Coca-Cola-Aktie: Zahlenwerk mit Licht & Schatten

Die Coca-Cola-Aktie leidet ebenfalls ein wenig unter der COVID-19-Epidemie, das ist so weit bekannt. Das Zahlenwerk hat in letzter Zeit teilweise sehr deutlich nachgegeben. Eben weil die Epidemie dazu führt, dass Restaurants und Schnellimbiss-Buden teilweise nur eingeschränkt in Betrieb sind. Im Unternehmenskundenbereich führt das zu einer schwächeren operativen Entwicklung.

Im vierten Quartal haben wir uns erneut regional in einem Lockdown befunden. Entsprechend sind die Vorzeichen für die Coca-Cola-Aktie nicht unbedingt gut. Jetzt können wir jedenfalls auf das Quartalszahlenwerk blicken und sehen: Viel Licht und Schatten. Das wollen wir uns im Folgenden natürlich etwas näher ansehen.

Coca-Cola-Aktie: Wesentliche Zahlen im Blick!

Wie wir jetzt jedenfalls mit Blick auf das vierte Quartal erkennen können, sind die Umsätze und Ergebnisse ein weiteres Mal moderat rückläufig gewesen. Der Nettoumsatz schrumpfte im Jahresvergleich um ca. 5 % auf 8,61 Mrd. US-Dollar. Ein Wert, der das Highlight innerhalb des Quartalszahlenwerks markiert.

Das operative Ergebnis liegt bei 2,33 Mrd. US-Dollar, was zwar einer moderaten Steigerung im Jahresvergleich um 8 % entspricht. Allerdings haben Einsparungen beim Verkauf und weitere allgemeine Kosten zu diesem Wert geführt. Das Ergebnis vor Steuern liegt jedenfalls um 2 % unter dem Vorjahreswert. Schlechter wird es außerdem, wenn wir uns die Nettoergebnisse ansehen.

Unterm Strich kam Coca-Cola im vierten Quartal auf ein Nettoergebnis von ca. 1,48 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Wert, der 29 % unter dem Vorjahreswert gelegen hat. Das Ergebnis je Aktie liegt entsprechend ebenfalls bei gerade einmal 0,34 US-Dollar. Wie gesagt: Eher ein schwächeres Quartal.

Im Gesamtjahr 2020 sind die Umsätze um insgesamt 11 % auf 33,01 Mrd. US-Dollar korrigiert. Das operative Ergebnis liegt hingegen bei fast 9 Mrd. US-Dollar, was einem Rückgang von 11 % entsprochen hat. Das Nettoergebnis liegt bei 7,74 Mrd. US-Dollar, ein Rückgang im Jahresvergleich um 13 %. Auch das Ergebnis je Aktie liegt mit 1,80 US-Dollar in etwa um diesen Wert unter dem Vorjahreswert. Damit wird ein durchwachsenes Geschäftsjahr 2020 der Coca-Cola-Aktie abgerundet.

Dividende, Perspektiven, Bewertung

Für den Moment können wir zum Thema Dividende jedenfalls festhalten: Gemessen am Ganzjahreswert von 1,80 US-Dollar ist die Gesamtdividende von derzeit 1,64 US-Dollar weiterhin gedeckt. Im vierten Quartal läge das Ausschüttungsverhältnis bei einem Quartalsergebnis von 0,34 US-Dollar jedoch bei ca. 120 %. Das zeigt, wie durchwachsen das vierte Quartal gewesen ist.

Coca-Cola rechnet jedoch mit Besserung. Die Umsätze könnten im aktuellen Jahr möglicherweise wieder im einstelligen Prozentbereich zulegen. Möglicherweise könnte damit das Schlimmste hinter der Aktie von Coca-Cola liegen und COVID-19 über kurz oder lang wieder anlaufen. Vielleicht können Foolishe Investoren daher die Aktie noch einmal mit einem Discount ergattern.

Die Dividende ist jedenfalls mit deutlich über 3 % weiterhin recht hoch. Wobei die Coca-Cola-Aktie gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 49,60 US-Dollar und einem Ergebnis je Aktie von 1,80 US-Dollar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,5 bewertet wird. Günstig ist das nicht.

