Coca-Cola gibt seit 100 Jahren eine Dividende bekannt

Der Getränkekonzern Coca-Cola (ISIN: US1912161007, NYSE: KO) wird am 1. Oktober 2020 eine Quartalsdividende von 41 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 15. September 2020), wie am Donnerstag berichtet wurde. Der weltweit größte Softdrinkhersteller zahlt auf das Jahr hochgerechnet 1,64 US-Dollar an seine Investoren. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau von 46,15 US-Dollar (Stand: 16. Juli 2020) einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,55 Prozent.

Coca-Cola steigerte die Dividendenausschüttung im Februar 2020 um 2,5 Prozent auf den aktuellen Betrag. Das Unternehmen gab damit die 58. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge bekannt. Seit dem Jahr 1920 erhalten die Aktionäre eine Dividende.

Im ersten Quartal (27. März) 2020 sank der Umsatz um 1 Prozent auf 8,6 Mrd. US-Dollar, wie schon am 21. April berichtet wurde. Auf organischer Basis war der Umsatz unverändert. Der Gewinn auf vergleichbarer Basis (non-GAAP) stieg um 8 Prozent auf 0,51 US-Dollar je Aktie. Insgesamt seien die detaillierten Auswirkungen für das zweite Quartal und auch das Gesamtjahr noch unklar, wie bei Vorlage der Quartalszahlen weiter berichtet wurde.

Seit Anfang des Jahres 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 16,59 Prozent im Minus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 198,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Juli 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de