COCA COLA - Nach Rücksetzer Chance für die Bullen?

The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 54,520 $ (NYSE)

Die Aktie von Coca Cola befindet sich in einer langfristigen Rally. Im Februar 2019 setzte nach einem Test der Marke bei 44,47 USD ein starker Rallyschub ein, der am 04. September zum aktuellen Allzeithoch bei 55,92 USD führte. Danach setzte die Aktie relativ ausführlich zurück. Am 12. November testet sie den Unterstützungsbereich um 51,52/40 USD. Am 20. Dezember gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit September.

Der Wert näherte sich danach dem Allzeithoch an, erreichte es aber nicht ganz. Am 03. Januar kam es zu einem Rückfall unter den gebrochenen Abwärtstrend, der aber am EMA 50 bei aktuell 54,14 USD aufgefangen wurde. Allerdings kann sich die Aktie bisher noch nicht von diesem EMA lösen.

Gutes Chance/Risiko-Verhältnis

Die Aktie von Coca Cola könnte kurzfristig zu einer Rally an das Allzeithoch ansetzen. Sogar ein Anstieg bis ca. 58,00 USD wäre möglich. Voraussetzung dafür ist aber, dass der Wert nicht unter den EMA 50 zurückfällt. Denn ein solcher Rückfall würde zu einem kurzfristigen Verkaufssignal führen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)