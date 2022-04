Codorus Valley Bancorp meldet Dividende

Die amerikanische Codorus Valley Bancorp Inc. (ISIN: US1920251048, NASDAQ: CVLY) zahlt ihren Aktionären eine konstante Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar je Aktie. Die Ausschüttung erfolgt am 10. Mai 2022 (Record day: 26. April 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 23,23 US-Dollar (Stand: 13. April 2022) bei 2,58 Prozent.

Codorus Valley Bancorp ist 1986 in York, Pennsylvania, gegründet worden und ist die Holdinggesellschaft der PeoplesBank, die rund 24 Filialen in York, Hunt Valley, Bel Air und Westminster betreibt. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 2,7 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 4,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 27. Januar berichtet wurde.

Die Codorus-Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2022 mit 7,95 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 206,98 Mio. US-Dollar (Stand: 13. April 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de